Ціни на зерно на світових ринках: як змінився індекс продовольчих цін FAO

Працівники просіюють пшеницю, комбайн у полі з кукурудзою. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

На світових продовольчих ринках зернові культури стабільно дорожчали у травні 2026 року. При цьому загальний індекс цін FAO залишався на стабільному рівні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН (FAO).

Детальніше про ситуацію на світовому агроринку

Як свідчать дані міжнародної організації, середнє значення індексу продовольчих цін у травні було на рівні 130,8 пунктів. У квітні це значення було на 0,2% більшим, що свідчить, що продовольчий ринок був стабільним.

Як не дивно, загальний показник залишився на 2,9% вищим, ніж торік. Це далеко до рекордного показника, який зафіксували у березні 2022 року — 18,4%.

Одним із ключових факторів підтримки загального індексу стало подорожчання зернових. У травні індекс цін на зерно досяг 114,3 пунктів — це на 2,6% більше, ніж у квітні та на 4,9% — від показника у 2025 році.

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Ціни на пшеницю й кукурудзу у світі

Пшениця на світових ринках додає у ціні четвертий місяць поспіль. Так на ринок вплинули прогнози, що врожаї з країн-експортерів продовольства погіршаться. Причиною називалися, зокрема, стан посівів озимої пшениці у США. Очікується, що врожай культури буде одним із найгірших за останні десятиліття. Додатковим чинником стали вищі витрати на пальне та добрива.

Позитивну динаміку також продемонструвала кукурудза. Її вартість підтримували:

активний імпортний попит;

скорочення пропозиції з боку Бразилії та США;

здорочжання енергоносіїв, через що зросло виробництво біоетанолу.

Що з цінами на пшеницю та кукурудзу в Україні

Пшениця на українському ринку дешевшає з початком червня. Як свідчать дані на порталі Tripoli.land, в період з 2 червня по 10 червня, тонна зерна втратила у ціні 127 гривень. Станом на зараз пшеницю продають за середньою ціною у 9959 гривень/тонна.

Щодо кукурудзи, то ціни на цю зернову в Україні також знижуються. Так, станом на 10 червня середня ціна за тонну кукурудзи — 10 334 гривень. Натомість на початку літа тонна зернової коштувала 10 552 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, пшениця в Україні дешевшає через певне затишшя на агроринку. Причина — очікуються поставки нового врожаю. Через це угоди практично не укладаються.

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