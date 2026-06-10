Ціни на зерно на світових ринках: як змінився індекс продовольчих цін FAO

Світові ціни на зерно невпинно зростають: що відбувається в Україні
На світових продовольчих ринках зернові культури стабільно дорожчали у травні 2026 року. При цьому загальний індекс цін FAO залишався на стабільному рівні.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН (FAO).
Детальніше про ситуацію на світовому агроринку
Як свідчать дані міжнародної організації, середнє значення індексу продовольчих цін у травні було на рівні 130,8 пунктів. У квітні це значення було на 0,2% більшим, що свідчить, що продовольчий ринок був стабільним.
Як не дивно, загальний показник залишився на 2,9% вищим, ніж торік. Це далеко до рекордного показника, який зафіксували у березні 2022 року — 18,4%.
Одним із ключових факторів підтримки загального індексу стало подорожчання зернових. У травні індекс цін на зерно досяг 114,3 пунктів — це на 2,6% більше, ніж у квітні та на 4,9% — від показника у 2025 році.
Ціни на пшеницю й кукурудзу у світі
Пшениця на світових ринках додає у ціні четвертий місяць поспіль. Так на ринок вплинули прогнози, що врожаї з країн-експортерів продовольства погіршаться. Причиною називалися, зокрема, стан посівів озимої пшениці у США. Очікується, що врожай культури буде одним із найгірших за останні десятиліття. Додатковим чинником стали вищі витрати на пальне та добрива.
Позитивну динаміку також продемонструвала кукурудза. Її вартість підтримували:
- активний імпортний попит;
- скорочення пропозиції з боку Бразилії та США;
- здорочжання енергоносіїв, через що зросло виробництво біоетанолу.
Що з цінами на пшеницю та кукурудзу в Україні
Пшениця на українському ринку дешевшає з початком червня. Як свідчать дані на порталі Tripoli.land, в період з 2 червня по 10 червня, тонна зерна втратила у ціні 127 гривень. Станом на зараз пшеницю продають за середньою ціною у 9959 гривень/тонна.
Щодо кукурудзи, то ціни на цю зернову в Україні також знижуються. Так, станом на 10 червня середня ціна за тонну кукурудзи — 10 334 гривень. Натомість на початку літа тонна зернової коштувала 10 552 гривень.
Як повідомляли Новини.LIVE, пшениця в Україні дешевшає через певне затишшя на агроринку. Причина — очікуються поставки нового врожаю. Через це угоди практично не укладаються.
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