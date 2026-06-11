Зерно из Украины в ЕС: почему Польша и Евросоюз не хотят конкурировать с украинскими производителями

Зерновозы в очереди, мужчина за рулем сельскохозяйственной техники. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Отношения между Украиной и Польшей чаще всего рассматриваются в историческом контексте. Но на второй план отходит другая серьезная проблема — присутствие украинской "аграрки" на польском рынке. Блокировка границы и недовольство польских фермеров связаны именно с тем, что некоторым европейским производителям не нравится украинская продукция на рынке ЕС.

Об этом сказал в интервью Новини.LIVE сказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Что не так с украинской «аграркой» в ЕС

Пендзин отметил, что движение к Европейскому Союзу будет происходить путем поиска места Украины на европейском рынке. И речь идет не только об аграрном секторе. Проблема заключается в том, что украинские товаропроизводители гораздо более конкурентоспособны, чем их европейские коллеги, благодаря:

обширным земельным массивам;

плодородным черноземам;

более низкой себестоимости производства.

"Я всегда для сравнения конкурентоспособности привожу цифры, которые очень показательны: средний размер фермерского хозяйства в Польше составляет около 9 гектаров, тогда как в Украине — более 80 гектаров. В Польше — песчаные почвы, в Украине — черноземы. Средняя зарплата польского агрария — 1800 долларов в месяц. О зарплате украинских аграриев говорить не буду, потому что стыдно. Так чья продукция более конкурентоспособна?", — сказал Олег Пендзин.

По мнению директора Экономического дискуссионного клуба, из-за аграрного вопроса у Украины могут возникнуть проблемы с вступлением в ЕС. Это связано с тем, что с осторожностью к украинскому экспорту относятся не только в Польше. Подобные настроения, например, царит и среди французских фермеров.

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Что еще стоит знать

Напомним, как рассказывал в эфире Новини.LIVE директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, новые цены на зерновые с лета могут резко пойти вверх из-за подорожания логистики и агрохимии. Рост цен может привести к голоду.

"Европа совсем не будет голодать, потому что это премиальный рынок. Страны ЕС, на самом деле, много субсидируют внутреннее аграрное производство и имеют достаточно неплохое предложени", — сказал Пендзин.

Нехватка продовольствия может возникнуть в бедных странах Центральной Африки и Латинской Америки.

Как сообщали Новини.LIVE, пшеница на мировом рынке дорожает четыре месяца подряд. Причина — негативные прогнозы по урожаям в основных странах-импортерах продукции. Также в цене, кроме пшеницы, растет кукуруза.

Еще Новини.LIVE писали, что на украинском агрорынке цены на пшеницу идут вниз. Сделки по покупке или продаже носят единичный характер. Производители ждут поставок нового урожая.