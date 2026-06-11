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Главная Финансы В ЕС "боятся" украинского зерна: эксперт назвал важную причину

В ЕС "боятся" украинского зерна: эксперт назвал важную причину

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 11:30
Зерно из Украины в ЕС: почему Польша и Евросоюз не хотят конкурировать с украинскими производителями
Зерновозы в очереди, мужчина за рулем сельскохозяйственной техники. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Отношения между Украиной и Польшей чаще всего рассматриваются в историческом контексте. Но на второй план отходит другая серьезная проблема — присутствие украинской "аграрки" на польском рынке. Блокировка границы и недовольство польских фермеров связаны именно с тем, что некоторым европейским производителям не нравится украинская продукция на рынке ЕС.

Об этом сказал в интервью Новини.LIVE сказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Что не так с украинской «аграркой» в ЕС

Пендзин отметил, что движение к Европейскому Союзу будет происходить путем поиска места Украины на европейском рынке. И речь идет не только об аграрном секторе. Проблема заключается в том, что украинские товаропроизводители гораздо более конкурентоспособны, чем их европейские коллеги, благодаря:

  • обширным земельным массивам;
  • плодородным черноземам;
  • более низкой себестоимости производства.

"Я всегда для сравнения конкурентоспособности привожу цифры, которые очень показательны: средний размер фермерского хозяйства в Польше составляет около 9 гектаров, тогда как в Украине — более 80 гектаров. В Польше — песчаные почвы, в Украине — черноземы. Средняя зарплата польского агрария — 1800 долларов в месяц. О зарплате украинских аграриев говорить не буду, потому что стыдно. Так чья продукция более конкурентоспособна?", — сказал Олег Пендзин.

По мнению директора Экономического дискуссионного клуба, из-за аграрного вопроса у Украины могут возникнуть проблемы с вступлением в ЕС. Это связано с тем, что с осторожностью к украинскому экспорту относятся не только в Польше. Подобные настроения, например, царит и среди французских фермеров.

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Что еще стоит знать

Напомним, как рассказывал в эфире Новини.LIVE директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, новые цены на зерновые с лета могут резко пойти вверх из-за подорожания логистики и агрохимии. Рост цен может привести к голоду.

"Европа совсем не будет голодать, потому что это премиальный рынок. Страны ЕС, на самом деле, много субсидируют внутреннее аграрное производство и имеют достаточно неплохое предложени", — сказал Пендзин.

Нехватка продовольствия может возникнуть в бедных странах Центральной Африки и Латинской Америки.

Как сообщали Новини.LIVE, пшеница на мировом рынке дорожает четыре месяца подряд. Причина — негативные прогнозы по урожаям в основных странах-импортерах продукции. Также в цене, кроме пшеницы, растет кукуруза.

Еще Новини.LIVE писали, что на украинском агрорынке цены на пшеницу идут вниз. Сделки по покупке или продаже носят единичный характер. Производители ждут поставок нового урожая.

Польша Украина зерно
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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