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Головна Фінанси Українці зможуть отримати до 1 млн грн безвідсоткового кредиту: умови

Українці зможуть отримати до 1 млн грн безвідсоткового кредиту: умови

Ua ru
Дата публікації: 2 червня 2026 23:31
Українські фермери зможуть отримати до 1 млн гривень безвідсоткового кредиту: як і коли виплачуватимуть
Фермер засівае поле, купюри в 1000 гривень. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українським фермерам пропонують нову фінансову пдтримку, яку можна спрямувати на розвиток виробництва та диверсифікації діяльності. Свої заявки фермерські господарства можуть подавати до Державного аграрного реєстру (ДАР). Однак до програми залучать лише тих фермерів, які відповідатимуть певним умовам.

Про це повідомляє Новини.LIVЕ з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

На кого розрахована кредитна програма

Кредити видаватимуть фермерським господарствам, в тому числі сімейним, без статусу юридичної особи, зареєстровані в ДАР. Фінансування надаватимуть на наступних умовах:

  • якщо фермерське господарство не накопичило податковий борг;
  • не перебуває на етапі банкрутства;
  • на фермерське господарство не поширюються санкції;
  • фермер не працює на тимчасово окупованих територіях.

Яку суму можуть надати

Фермерам надаватимуть до 1 млн гривень безвідсоткового кредиту терміном до 5 років із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів. На виділену суму вони зможуть:

  • придбати техніку та обладнання;
  • закупити поголів'я сільськогосподарських тварин; 
  • збудувати та реконструювати виробничі приміщення;
  • закласти багаторічних насаджень тощо.

Прийом заявок розпочався 2 червня 2026 року  і триватиме рівно місяць —  до 2 липня.

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Про результати розгляду заявок фермерів повідомить ДАР, а з переможцями Укрдержфонд укладе договори щодо фінансової підтримки.

Як повідомляли Новини.LIVE, українцям доступна фіндопомога уряду Сполучених Штатів. Йдеться про однаразову виплату, на яку можуть розраховувати й ВПО, які залишили домівки через агресію РФ. Розмір допомоги становитиме 12 300 гривень на одну особу.

Також Новини.LIVE писали про виплати від УВКБ ООН. Так, по 3 600 гривень нараховуватимуть мешканцям одного з українських міст. Допомога доступна трьом категоріям громадян.

фінансова допомога фермери грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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