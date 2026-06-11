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Головна Фінанси Ціни на зерно підскочать влітку: на які країни чекають проблеми і чому

Ціни на зерно підскочать влітку: на які країни чекають проблеми і чому

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 06:30
Світові ціни на зерно: що зміни на агроринку вже незабаром
Зерно, поле з пшеницею. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

З кінця літа формуватиметься нова цінова ситуація на ринку зернових у світі. Ціни залежатимуть від врожаю, вартості аграрної хімії та логістики. Якщо зерно подорожчає — це призведе до голоду в бідних країнах. 

Про це заявив в етері Новини.LIVE директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Чому ціни на зерно зростатимуть 

Чи вистачить бідним країнам грошей, щоб купити необхідний для них врожай, стане відомо після того, як сформується нова цінова ситуація на глобальному ринку зерна. Голод, словами Пендзина, загрожує країнам  Центральній Африці та частково Латинській Америці.


"Європа зовсім не голодуватиме, бо це преміальний ринок. Країни ЄС, насправді, багато дотують внутрішнє аграрне виробництво і мають достатньо непогану пропозицію", — зауважив він. 

Олег Пендзин підкреслив, що ціни на зерно залежать від кількох чинників. Наприклад, аграрна хімія та логістика вже здорожчали, тож це точно вплине на ціну нового врожаю. 

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Що ще варто знати 

Нагадаємо, раніше економіст і радник президента України у 2019-2024 роках Олег Устенко в інтерв’ю Новини.LIVE попередив про загрозу світової аграрної кризи. За його словами, врожай зернових у 2026 році скоротиться через меншу площу засіяних земель і дорогі добрива.

Однак у світі ще є запаси агропродовольства, що дозволить підтримувати ціни на зерно на оптимальному рівні. Втім, проблеми можуть розпочатися вже у 2027 році, оскільки зернові поступово, але дорожчатимуть. 

Як писали раніше Новини.LIVE, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), світові ціни на зерно зростають четвертий місяць поспіль. Водночас в Україні пшениця дешевшає. Відомо, з чим це пов’язано. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що про подорожчання фуражного ячменю. Зернова дорожчає через низьку торгово-закупівельну активність. Відомо, чого чекати далі. 

голод зернові ціни на зерно
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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