Головна Фінанси Українців попередили про подорожчання сигарет: пачка коштуватиме 200 грн

Українців попередили про подорожчання сигарет: пачка коштуватиме 200 грн

Дата публікації: 5 квітня 2026 08:00
Ціни на сигарети в Україні: чому й коли пачка здорожчає до 200 гривень
Люди сидять на лавках, кіоск з сигаретами й гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні з 1 квітня 2026 року діє новий показник акцизу на сигарети — 10%. Зміни повпливають на роздрібну ціну. Отже, сигарети суттєво подорожчають, однак не одразу.

Про розповів 24 Каналу економіст Олег Гетман, передає Новини.LIVE

Ціни на сигарети в Україні

У квітні пачка сигарет, ймовірно, подорожчає від 8 до 10 гривень. Та сновні підвищення акцизу передбачені у Податковому кодексі на наступні роки.

"У квітні це просто невеличке технічне підвищення. Усі основні підвищення будуть з 1 січня щороку. Вони наближають нас до мінімальної ставки 90 євро за тисячу сигарет", — сказав Олег Гетман.

За його словами, після кожного наступного підвищення акцизу пачка сигарет у середньому дорожчатиме на 15 — 20 гривень.

"Від поточної ціни пачки двічі по плюс 20 гривень і десь на такому рівні вони мають зупинитися", — розповів експерт.

На думку Олега Гетмана, пачка якісних сигарет коштуватиме для українців майже 200 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за великодній кошик у 2026 році українці заплатять майже 2 000 гривень. Таку суму викладе сім'я з 4 чоловік. 

Найбільше для українців здорожчала домашня ковбаса — пів кілограма зараз у середньому коштує 287,50 гривень. За десяток яєць доведеться заплатити у середньому 87,58 гривень. 

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні додали у ціні популярні продукти. Так, доволі суттєво подорожчала гречка. І сподіватися на те, що крупа згодом подешевшає — вже не варто. Як писали Новини.LIVE, українці платитимуть більше за м'ясо й молочні продукти. Перші зміни у цінах відбулися наприкінці березня. Ще одна хвиля інфляції чекає на громадян напередодні Великодня. 

сигарети ціни в Україні акцизи
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
