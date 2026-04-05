Ціни на сигарети в Україні: чому й коли пачка здорожчає до 200 гривень

Українців попередили про подорожчання сигарет: пачка коштуватиме 200 грн
В Україні з 1 квітня 2026 року діє новий показник акцизу на сигарети — 10%. Зміни повпливають на роздрібну ціну. Отже, сигарети суттєво подорожчають, однак не одразу.
Про розповів 24 Каналу економіст Олег Гетман, передає Новини.LIVE.
Ціни на сигарети в Україні
У квітні пачка сигарет, ймовірно, подорожчає від 8 до 10 гривень. Та сновні підвищення акцизу передбачені у Податковому кодексі на наступні роки.
"У квітні це просто невеличке технічне підвищення. Усі основні підвищення будуть з 1 січня щороку. Вони наближають нас до мінімальної ставки 90 євро за тисячу сигарет", — сказав Олег Гетман.
За його словами, після кожного наступного підвищення акцизу пачка сигарет у середньому дорожчатиме на 15 — 20 гривень.
"Від поточної ціни пачки двічі по плюс 20 гривень і десь на такому рівні вони мають зупинитися", — розповів експерт.
На думку Олега Гетмана, пачка якісних сигарет коштуватиме для українців майже 200 гривень.
Нагадаємо, за великодній кошик у 2026 році українці заплатять майже 2 000 гривень. Таку суму викладе сім'я з 4 чоловік.
Найбільше для українців здорожчала домашня ковбаса — пів кілограма зараз у середньому коштує 287,50 гривень. За десяток яєць доведеться заплатити у середньому 87,58 гривень.
Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні додали у ціні популярні продукти. Так, доволі суттєво подорожчала гречка. І сподіватися на те, що крупа згодом подешевшає — вже не варто. Як писали Новини.LIVE, українці платитимуть більше за м'ясо й молочні продукти. Перші зміни у цінах відбулися наприкінці березня. Ще одна хвиля інфляції чекає на громадян напередодні Великодня.
