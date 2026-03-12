Ціни на продукти в Україні — чому й коли подорожчають м'ясо й молочка

Черга в супермаркеті, м'ясо й гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці березня для українців можуть подорожчати молочні продукти. Ціни на м’ясо теж оновляться, однак ближче до Великодня, у квітні.

Про це розповів РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, передає Новини.LIVE.

Детальніше про ціни на м'ясо та молочні продукти

Як пояснив експерт, світова паливна криза через війну в Ірані загострюється. Не залишається осторонь й український паливний ринок — ціни на бензин та дизель теж дорожчають.

Водночас, наприклад, для виробників м’яса головна стаття витрат — корми, а на їхню вартість безпосередньо впливає ціна на пальне. Та виробники зазвичай мають деякі запаси, тож ефект від здорожчання пального може проявитися лише за кілька місяців.

Зараз споживачі не відчувають браку пропозиції на ринку м’яса, але ближче до Великодня попит на цю продукцію, як правило, зростає, тож виробники скористаються можливістю не стримувати ціни.

Зимовий період на ринку молочних продуктів був доволі пасивним через кризу перевиробництва у світі. За словами Максима Гопки, попит на молочку почне зростати наприкінці березня — від 6 до 12%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні очікується зростання цін на деякі овочі, зокрема на імпортні та тепличні огірки й помідори. Як пояснив Максим Гопка, подорожчання у цій категорії може бути найвідчутнішим для гаманців населення.

"Найшвидше та найвідчутніше зростання цін торкнеться імпортних і тепличних овочів та фруктів (наприклад, помідорів та огірків, понад 80% яких імпортується з Туреччини)", — пояснив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу.

Від додав, що запаси овочів швидко вичерпуються, тож будь-яке подорожчання логістики, страхування чи коливання валюти б’є по цінам.

