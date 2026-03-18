Головна Фінанси В Україні зросли ціни на популярні продукти: лідери подорожчання

В Україні зросли ціни на популярні продукти: лідери подорожчання

Дата публікації: 18 березня 2026 19:12
В Україні зросли ціни на популярні продукти: лідери подорожчання
Люди ходять між торговими рядами на продуктовому ринку. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжують зростати ціни на базові продукти — від круп до овочів і м’яса. І ця тенденція лише посилюється під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Зокрема, події на Близькому Сході тиснуть на світові ринки енергоносіїв, що відбивається на вартості пального. Водночас коливання курсу валют в Україні додатково підвищують собівартість імпортних товарів і логістики. 

Новини.LIVE розповідають, які базові продукти в Україні подорожчали найбільше.

На які продукти зросли ціни

За даними ресурсу "Мінфін" з-поміж популярних продуктів найбільше з початку року зросли ціни на гречку. У січні 2026 року крупу можна було купити по 33,02 грн/кг в середньому, а вже в другій половині березня вона коштує на 59% більше — 52,46 грн/кг. 

На 46% зросла вартість українських яблук. На початку року в супермаркетах їх продавали по 31,46 грн/кг в середньому, а зараз — по 45,78 грн/кг.

Відчутно подорожчали за майже три місяці й помідори — зі 123,91 грн/кг до 167,42 грн/кг (на 35%).

У списку лідерів з подорожчання також опинилися такі продукти:

  • олія рафінована (ТМ Олейна) — на 31% (з 68,17 грн до 89,02 грн за 850 мл);
  • оселедець слабосолений — на 29% (зі 190,77 грн/кг до 246,06 грн/кг);
  • яйця курячі (ТМ Квочка) — на 23% (з 68,59 грн до 84,35 грн за десяток);
  • курятина (стегно) — на 22% (зі 113,16 грн/кг до 138,0 грн/кг);
  • свинина (грудинка) — на 19% (зі 177,38 грн/кг до 211,08 грн/кг);
  • огірки — на 11% (за 151,50 грн/кг до 168,68 грн/кг).
Які продукти подорожчали в Україні з початку 2026 року
Які продукти подорожчали в Україні з початку 2026 року. Графіка: Новини.LIVE

Що відбувається з цінами на пальне в Україні

Україна майже не видобуває власну нафту через війну, тому змушена купувати пальне за кордоном й дуже залежна від імпорту. Якщо світові ціни на нафту зростають, як відбувається зараз на тлі американо-іранського конфлікту, дорожчає пальне й на українських АЗС. 

Сприяють зростанню цін на бензин, дизель, автогаз й багато інших факторів, як от девальвація гривні, ускладнення логістики, підвищення акцизів тощо.

Так, бензин А-95 преміум з січня 2026 року подорожчав в Україні на 17%  — з 63,16 грн/л до 73,22 грн/л.

Вартість бензину А-95 зросла з 58,25 грн/л до 69,69 грн/л  — на 20% в середньому.

Близько 17% додав у ціні бензин А-92 — з 56,60 грн/л до 66,22 грн/л.

Ціни на автогаз зросли на 15% в середньому — з 37,90 грн/л до 43,75 грн/л.

Найвідчутніше подорожчало дизельне пальне — на 35% в середньому, з 58,28 грн/л до 78,48 грн/л. 

На скільки зріс курс долара в Україні

У перший день 2026 року офіційний курс американської валюти в Україні, за даними Національного банку, становив 42,3532 грн/дол. Станом на 18 березня американська валюта коштує 43,9497 грн/дол.

Як пояснив в інтерв'ю для Новини.LIVE фінансовий аналітик Олексій Кущ, на валютному ринку України зараз спостерігається режим напруженості, однак НБУ як головний оператор ринку має усі інструменти й здійснює "посадку" курсу у ручному режимі. 

"Я на початку року казав, що курс буде до 45 гривень за долар — це базовий сценарій. А негативний — це долар по 47-48 гривень", — наголосив експерт.

Він додав, що водночас існує й катастрофічний сценарій, за яким Україна жодної зовнішньої фінансової допомоги від міжнародних партнерів не отримає. Однак він наразі не розглядається.

Раніше ми розповідали, що в Україні подорожчають м'ясо й молочні продукти. Перші зміни населення відчує вже наприкінці березня. Ще одна хвиля інфляції чекає на громадян напередодні Великодня. 

Також дізнавайтеся, як зростуть ціни на імпортні та тепличні овочі. Подорожчання у цій категорії може бути найвідчутнішим для гаманців населення.

Часті запитання

Які продукти будуть дорожчати в Україні у 2026 році?

Очікується, що ціни зростуть майже на усі базові продукти. Вже у березні-квітні подорожчають хліб та крупи, особливо гречка, яка може додати ще 10-25% до поточної ціни. Напередодні Великодня традиційно зросте вартість м’яса, яєць та молочних продуктів. Через події у світі дорожчатимуть й імпортні фрукти та овочі.

Скільки буде коштувати долар в Україні у 2026 році?

У держбюджеті України закладений середній офіційний курс на рівні 45,70 грн за долар до кінця 2026 року. Втім, з огляду на стрімке послаблення гривні, є ймовірність, що цього показника вдасться досягти значно раніше запланованого терміну, або навіть перевищити його.

інфляція ціни в Україні ціни на продукти
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
