Цены на сигареты в Украине: почему и когда пачка подорожает до 200 гривен

Украинцев предупредили о подорожании сигарет: пачка будет стоить 200 грн
В Украине с 1 апреля 2026 года действует новый показатель акциза на сигареты — 10%. Изменения повлияют на розничную цену. Следовательно, сигареты существенно подорожают, однако не сразу.
Об этом рассказал 24 Каналу экономист Олег Гетман, передает Новини.LIVE.
Цены на сигареты в Украине
В апреле пачка сигарет, вероятно, подорожает от 8 до 10 гривен. Но основные повышения акциза предусмотрены в Налоговом кодексе на последующие годы.
"В апреле это просто небольшое техническое повышение. Все основные повышения будут с 1 января ежегодно. Они приближают нас к минимальной ставке 90 евро за тысячу сигарет", — сказал Олег Гетман.
По его словам, после каждого последующего повышения акциза пачка сигарет в среднем будет дорожать на 15 — 20 гривен.
"От текущей цены пачки дважды по плюс 20 гривен и где-то на таком уровне они должны остановиться", — рассказал эксперт.
По мнению Олега Гетмана, пачка качественных сигарет будет стоить для украинцев почти 200 гривен.
Напомним, за пасхальную корзину в 2026 году украинцы заплатят почти 2 000 гривен. Такую сумму выложит семья из 4 человек.
Больше всего для украинцев подорожала домашняя колбаса — полкилограмма сейчас в среднем стоит 287,50 гривен. За десяток яиц придется заплатить в среднем 87,58 гривен.
Как сообщали Новини.LIVE, в Украине прибавили в цене популярные продукты. Так, довольно существенно подорожала гречка. И надеяться на то, что крупа со временем подешевеет — уже не стоит. Как писали Новини.LIVE, украинцы будут платить больше за мясо и молочные продукты. Первые изменения в ценах произошли в конце марта. Еще одна волна инфляции ждет граждан накануне Пасхи.
