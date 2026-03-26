Великодній кошик подорожчав майже до 2 000 грн: ціни у 2026 році

Людина підпалює свічку у великодньому кошику.

Фахівці Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" підрахували ціни на продукти великоднього кошика. У 2026 році він коштуватиме на 14,4% дорожче, ніж торік. Лідерами зі зростання вартості стали домашня ковбаса та м’який сир.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на ННЦ "Інститут аграрної економіки".

Скільки коштують продукти великоднього кошика у 2026 році

Фахівці підрахували, що цьогоріч основні складові великоднього кошика обійдуться на родину з 4-х осіб близько 1903,19 грн, тобто на 14,4 % дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1 663,26 грн.

Найбільше зросли ціни на домашню ковбасу — за пів кілограма доведеться віддати в середньому 287,50 грн, що на 35,3 % більше, ніж торік.

Майже так само — на 31,3%, підскочила вартість м’якого сиру, тож цьогоріч 0,5 кг цього молочного продукту обійдеться у 157,50 грн.

В трійці лідерів з подорожчання опинився й обов’язковий атрибут великодніх свят — яйця. У квітні 2026 року десяток коштуватиме в середньому 87,58 грн, що на 19,3% більше, ніж рік тому.

На 16,5% зросла вартість буженини — за 0,5 кг треба віддати 353,0 грн.

Символ Великодня — паска домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г родзинок) обійдеться у 2026-му приблизно 266,89 грн за 1 кг, що на 14,6 % перевищує вартість тогорічної паски.

Зросли ціни й на такі продукти великоднього кошика:

хрін (200 г) — 31,00 грн (+12,7%);

вершкове масло (0,5 кг) — 292,0 грн (+6,8%);

твердий сир (0,5 кг) — 298,00 грн (+3,7%).

Водночас вартість сала практично не змінилася з минулого року — 0,5 кг коштуватиме до 123 грн з розрахунку 220-270 грн за 1 кг.

Сіль взагалі подешевшала — за 150-200 грамів, які зазвичай кладуть великоднього кошика, треба буде заплатити в середньому 6,72 грн, що на 10% менше, ніж торік.

Великодній кошик подорожчав на 14,4% за рік.

На скільки подорожчали інші продукти

Крім традиційних паски, яєць, домашньої ковбаси, буженини, сала, вершкового масла, м’якого та твердого сирів, хріна та солі, українці часто кладуть до своїх великодніх кошиків улюблені овочі, фрукти та вино.

У 2026 році за них теж доведеться заплатити більше, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Наприклад, помідори тепличні (0,5 кг) коштували до 78 грн (126-189 грн за 1 кг) у 2025-му. А в цьому весняному сезоні їх вартість складає 187-278 грн/кг. Огірки тепличні подорожчали на 38,5% від торішніх показників — до 175-275 грн/кг.

Ціна на яблука виросла на 17,4% за рік і складає в середньому 25 грн за 0,5 кг (45-55 грн за 1 кг) залежно від сорту.

За пляшку церковного вина "Кагор" доведеться заплатити в середньому 189 грн.

Доповнення традиційного великоднього кошика цими продуктами підвищить його вартість до 2 347,94 грн. Це на 16,8 % більше вартості тогорічного кошика такого ж складу, тоді він коштував 2 009,76 грн.

За словами директора Інституту аграрної економіки, академіка НААН Юрія Лупенка, таке подорожчання великоднього кошика однозначно є наслідком війни — суттєвими втратами вітчизняної економіки, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції тощо.

Часті запитання

Що кладуть у великодній кошик?

Продукти, від яких людина відмовлялася під час посту. Насамперед це м’ясо, сало, яйця, сири, масло, паска тощо. Кошик зазвичай накривають вишитим рушником та прикрашають вербою.

Скільки яєць фарбувати на Великдень?

Ті, хто дотримується звичаїв, зазвичай готують 13 яєць — ця кількість уособлює 12 апостолів і Ісуса Христа. Найчастіше обирають саме червоні крашанки. Крім того, популярними є й інші відтінки: жовтий, синій, зелений та золотий.