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Главная Финансы Украинцев предупредили о новых ценах на хлеб — причины удорожания

Украинцев предупредили о новых ценах на хлеб — причины удорожания

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 17:49
Цены на хлеб в Украине изменятся — что повлияет на стоимость в ближайшее время
Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцев ждет подорожание хлебобулочных изделий в течение 2025 года. Ожидается, что цены в магазинах могут подскочить минимум на 25%.

Об этом говорится в материале Новини.LIVE.

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Почему хлеб подорожает

Как рассказал председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич, в этом году в Украине урожай пшеницы будет наименьшим за последние 10 лет. Несмотря на это на внутреннем рынке не будет дефицита муки и хлебобулочных изделий.

"Однако из-за снижения урожаев цена на хлеб будет расти. И в среднегодовом измерении хлеб в целом может подорожать на 25%", — рассказал Иван Томич.

При этом он подчеркнул, что потребности страны по продовольственной пшенице будут закрыты. Это означает, что украинцам хватит и муки, и хлеба, и изделий из муки.

О чем еще стоит знать

Напомним, ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, комментируя вероятность дефицита зерна в 2025 году рассказал, что украинские аграрии выращивают больше, чем нужно для потребления.

"Если мы выращиваем в пределах 20-22 млн тонн, то потребляем не более 6 млн тонн в год. То есть эта цифра почти в 3,5 раза больше того, что мы потребляем. Соответственно, остаток зерна будет идти на экспортные рынки", — рассказал Марчук.

Он отметил, что аграрный сектор сейчас — сектор №1, который обеспечивает стране валютную выручку. Так, 65% того, что экспортирует Украина, — аграрная продукция.

При этом зерно в Украине может прибавлять в цене по ряду причин, среди которых:

  • полномасштабная война с Россией;
  • инфляция;
  • дефицит людей на агропредприятиях.

Ранее мы рассказывали, почему в Украине не снижаются цены на яблоки. Так, фермерские хозяйства уже собирают новый урожай, однако местные яблоки до сих пор остаются дорогими. Узнавайте также, какие продукты в Украине за год подорожали больше всего.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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