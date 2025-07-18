Цены на хлеб в Украине изменятся — что повлияет на стоимость в ближайшее время

Украинцев предупредили о новых ценах на хлеб — причины удорожания
Украинцев ждет подорожание хлебобулочных изделий в течение 2025 года. Ожидается, что цены в магазинах могут подскочить минимум на 25%.
Об этом говорится в материале Новини.LIVE.
Почему хлеб подорожает
Как рассказал председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич, в этом году в Украине урожай пшеницы будет наименьшим за последние 10 лет. Несмотря на это на внутреннем рынке не будет дефицита муки и хлебобулочных изделий.
"Однако из-за снижения урожаев цена на хлеб будет расти. И в среднегодовом измерении хлеб в целом может подорожать на 25%", — рассказал Иван Томич.
При этом он подчеркнул, что потребности страны по продовольственной пшенице будут закрыты. Это означает, что украинцам хватит и муки, и хлеба, и изделий из муки.
О чем еще стоит знать
Напомним, ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, комментируя вероятность дефицита зерна в 2025 году рассказал, что украинские аграрии выращивают больше, чем нужно для потребления.
"Если мы выращиваем в пределах 20-22 млн тонн, то потребляем не более 6 млн тонн в год. То есть эта цифра почти в 3,5 раза больше того, что мы потребляем. Соответственно, остаток зерна будет идти на экспортные рынки", — рассказал Марчук.
Он отметил, что аграрный сектор сейчас — сектор №1, который обеспечивает стране валютную выручку. Так, 65% того, что экспортирует Украина, — аграрная продукция.
При этом зерно в Украине может прибавлять в цене по ряду причин, среди которых:
- полномасштабная война с Россией;
- инфляция;
- дефицит людей на агропредприятиях.
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