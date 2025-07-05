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Головна Фінанси Ціни на хліб та зерно — про що попередили українців

Ціни на хліб та зерно — про що попередили українців

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 06:30
Ціни на зерно та хліб — що буде з вартістю після жнив
Людина переховує в руках гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Урожай зернових в Україні у 2025 році може бути на хорошому рівні, хоча існує ризик, що показники будуть гіршими через примхи погоди. Водночас ціни на хліб цього року не зазнають кардинальних змін за однієї умови.

Журналісти Новини.LIVE з'ясували, від чого залежатимуть ціни на хлібобулочні вироби в Україні. 

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Ціни на хліб на вироби з борошна практично не зміняться, якщо після жнив врожай пшениці буде на достатньому рівні. Як розповів генеральний директор ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павло Коваль, крім зерна, на зростання вартості цієї продукції впливатимуть й деякі інші фактори.

Він пояснив, що під час міжсезоння, коли вже зрозуміло, якими будуть обсяги врожаю, річні фонди та запаси продовольчої пшениці, то хліб печений і макаронні вироби щомісяця дорожчають на понад 1%. 

"Тому ми говоримо про те, що ціна на хліб традиційно найближчими роками плавно зростатиме також через збільшення інших статей витрат", — підкреслив Коваль. 

Нагадаємо, що незабаром для українців подешевшають деякі продукти. Зниження цін очікуються вже у липні. Дізнавайтесь також, як змінилися ціни в Україні з 2024 року. 

ціни на хліб врожай ціни в Україні зерно хліб зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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