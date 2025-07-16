Зерно в Україні — що впливатиме на ціни у 2025 році

Комбайн працює в полі. Фото: УНІАН

Зерна в Україні вистачить як для експорту, так і для того, щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку. Проблема може виникнути лише зі зростанням ціни на пшеницю.

Про це сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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Як зауважив Денис Марчук, в Україні вирощують зерна більше, ніж потрібно для споживання.

"Якщо ми вирощуємо в межах 20-22 млн тонн, то споживаємо не більше 6 млн тонн за рік. Тобто ця цифра майже у 3,5 раза більша від того, що ми споживаємо. Відповідно, залишок зерна йтиме на експортні ринки", — розповів Марчук.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, зараз аграрний сектор — сектор №1, який забезпечує країні валютну виручку. Так, 65% того, що експортує Україна, — аграрна продукція.

При цьому зерно в Україні може дорожчати через війну, інфляцію та дефіцит людей на агропідприємствах.

"Коли людей не вистачає — заміняється технологія, а це коштує грошей. Але не доводиться говорити, що Україні чогось не буде вистачати", — підкреслив Денис Марчук.

Найбільша проблема в агросекторі — дефіцит кадрів

Попри те, що аграрні підприємства зараз можуть бронювати 50% від кількості військовозобов'язаних працівників, дефіцит кадрів в агросекторі станом на зараз вже перевищив 30% — це втричі вище довоєнного рівня. Так, за словами Дениса Марчука, серед найзатребуваніших професій:

комбайнери;

трактористи;

водії великої габаритної техніки.

"Вони були особливо потрібні ЗСУ, адже ці люди без будь-яких навичок могли освоїти військову техніку", — сказав він.

Людей, як підкреслив Денис Марчук, дуже не вистачає під час активного етапу збиральної кампанії.

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