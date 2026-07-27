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Головна Фінанси Українців обманюють зі знижками на товари: що приховують супермаркети

Українців обманюють зі знижками на товари: що приховують супермаркети

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 17:35
Акційні знижки в магазинах: чому українцям варто уважніше придивлятися до товарів
Покупці в магазині, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Купуючи акційні товари українці, напевно, вважають, що точно зекономили гроші. Проте найчастіше це означає, що їх просто ввели в оману.

"Яскрава" ціна майже завжди приховує товар, термін придатності якого ось-ось закінчиться, або вам продають продукт, який зберігали з порушеннями, інформує Новини.LIVE з посиланням на Телеграф.

Що може бути не так із акційними товарами в супермаркетах

Магазинам забороняють продавати прострочені продукти, але на полицях час від часу все одно з'являються товари з сумнівним терміном придатності. Не завжди такі продукти є небезпечними, але ризики високі, особливо якщо їх зберігали з порушеним температурним режимом.

Що робити покупцям

Якщо збираєтеся витрачати гроші на акційний товар, спочатку дуже уважно придивіться до:

  • упаковки;
  • дати придатності.

Якщо маркування стерте, переклеєне або дату складно прочитати — буде краще відмовитися від такого товару.

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Що ще варто знати

Нагадаємо, у супермакетах доволі часто маніпулюють з цінами: на ціннику вказуються одні цифри, а на касі покупцю озвучують іншу, як правило вищу. Споживачам, які зіткнуться з такою ситуацією, радять: 

  • усе зафіксувати;
  • викликати адміністрацію;
  • повідомити контролюючі органи. 

 Також можна подати скаргу до Держпродспоживслужби.

Як писали Новини.LIVE, після зняття готівки в банкоматі чек про операцію важливо зберегти. Причина проста: квитанції часто містять чутливу інформацію про клієнта. Тож важливо, щоб квитанція залишалася у вас, і не потрапила до рук шахраїв.

Ще Новини.LIVE розповідали, дотримання яких правил зробить покупки в інтернеті безпечнішими. Шахраї, як правило, дотримуються однієї давно випробуваної схеми. Тож важливо знати, як не потрапити до них на гачок. 

магазини покупки супермаркет
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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