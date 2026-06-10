Monobank зробив міжнародні перекази безкоштовними: що потрібно знати клієнтам

Жінка з мобільним телефоном, картка monobank. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Міжнародні SWIFT-перекази через monobank відтепер безкоштовні. Банк повністю скасував комісію як для вхідних, так і для вихідних платежів. Нульовий тариф діє для всіх — і для звичайних користувачів, і для бізнес-клієнтів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на співзасновника monobank Олега Гороховського.

За його словами, раніше один такий платіж за кордон обходився клієнтам у середньому в 1000 гривень. Тепер про зайві витрати можна забути.

Причиною такого кроку став великий попит на міжнародні перекази під час війни. Банк вирішив зменшити навантаження на клієнтів. Підприємцям це допоможе дешевше купувати товари за кордоном, а звичайним громадянам — оплачувати важливі послуги чи речі.

"Подумали, що і бізнесам, і звичайним людям такі платежі зараз справді важливі. Бізнесам — для дешевших закупівель у складний час, людям — для оплати навчання, лікування та військової амуніції", — пояснив співзасновник банку.

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Втім, клієнтам варто пам'ятати про правила міжнародної системи. Сам monobank грошей за транзакцію більше не бере. Проте сторонні іноземні банки-кореспонденти, через які проходять гроші, все ще можуть утримувати свої збори під час руху валюти.

Як повідомляли Новини.LIVE, ПриватБанк стягує комісію за поповнення мобільного рахунку. Така операція коштує 4 грн незалежно від суми платежу. А якщо оплачувати з картки іншого банку через термінал або банкомат ПриватБанку, додатково доведеться сплатити ще 1% від суми поповнення.

Також Новини.LIVE розповідали, що українців попередили про нову шахрайську схему з використанням імені monobank. Зловмисники розміщують фейкові оголошення про працевлаштування та пропонують кандидатам встановити спеціальний застосунок нібито для проходження співбесіди. Насправді така програма може надати шахраям віддалений доступ до смартфона, банківських застосунків та особистих акаунтів.