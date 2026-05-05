Шахраї в інтернеті: як вберегти гроші, купуючи товари у соцмережах, маркетплейсах та онлайн-майданчиках

Дівчина тримає банківську картку в руках. Фото: Новини.LIVE

Багато українців часто замовляють товари на різних онлайн-майданчиках, маркетплейсах чи у соціальних мережах. Та торгівля в інтернеті — це ризик натрапити на черговий прийом шахраїв. Аферисти, як правило, діють за одним сценарієм, тож важливо знати, як вберегтися від інтернет-шахраїв.

Детальніше про це у своєму Telegram-каналі розповіла пресслужба патрульної поліції Києва, передає Новини.LIVE.

Робіть передоплату перевіреним продавцям

В поліції зауважують, що найбезпечніший спосіб купувати товари в інтернеті — це післяплата. Тобто, ви оплачуєте замовлення лише після того, як побачили й перевірили його. Також варто остерігатися підозрілих сервісів або занадто вигідних пропозицій.

"Шахраї, зазвичай, ставлять низькі ціни — це привабить більшу кількість покупців", — йдеться у повідомленні.

Використовуйте складні та різні паролі для акаунтів у соцмережах

Знадобиться також окрема картка для онлайн-оплат. Її можна поповнювати перед самою покупкою — так зменшите ризик втрати коштів, якщо дані будуть скомпрометовані.

Перевіряйте ціни на ринку

Зловмисники маскують свої сторінки у соціальних мережах під популярні магазини, пропонуючи при цьому вигідні знижки. Тому перед оплатою важливо перевірити репутацію магазину:

почитати відгуки;

знайти інформацію на інших ресурсах.

"Небезпечно повідомляти стороннім особам термін дії платіжної картки, CVV-код, свій номер паспорта, індивідуальний податковий номер та секретні банківські SMS-паролі", — підкреслюють правоохоронці.

Якщо ж шахраям все ж вдалося вас обдурити — негайно повідомте про це на спецлінію 112.

