Як уникнути шахраїв, купуючи товари в інтернеті: українцям назвали правила

Як уникнути шахраїв, купуючи товари в інтернеті: українцям назвали правила

Дата публікації: 5 травня 2026 20:05
Шахраї в інтернеті: як вберегти гроші, купуючи товари у соцмережах, маркетплейсах та онлайн-майданчиках
Дівчина тримає банківську картку в руках. Фото: Новини.LIVE

Багато українців часто замовляють товари на різних онлайн-майданчиках, маркетплейсах чи у соціальних мережах. Та торгівля в інтернеті — це ризик натрапити на черговий прийом шахраїв. Аферисти, як правило, діють за одним сценарієм, тож важливо знати, як вберегтися від інтернет-шахраїв.

Детальніше про це у своєму Telegram-каналі розповіла пресслужба патрульної поліції Києва, передає Новини.LIVE.

Робіть передоплату перевіреним продавцям

В поліції зауважують, що найбезпечніший спосіб купувати товари в інтернеті — це післяплата. Тобто, ви оплачуєте замовлення лише після того, як побачили й перевірили його. Також варто остерігатися підозрілих сервісів або занадто вигідних пропозицій.




"Шахраї, зазвичай, ставлять низькі ціни — це привабить більшу кількість покупців", — йдеться у повідомленні.

Використовуйте складні та різні паролі для акаунтів у соцмережах

Знадобиться також окрема картка для онлайн-оплат. Її можна поповнювати перед самою покупкою —  так зменшите ризик втрати коштів, якщо дані будуть скомпрометовані. 

Перевіряйте ціни на ринку

Зловмисники маскують свої сторінки у соціальних мережах під популярні магазини, пропонуючи при цьому вигідні знижки. Тому перед оплатою важливо перевірити репутацію магазину:

  • почитати відгуки;
  • знайти інформацію на інших ресурсах.

"Небезпечно повідомляти стороннім особам термін дії платіжної картки, CVV-код, свій номер паспорта, індивідуальний податковий номер та секретні банківські SMS-паролі", — підкреслюють правоохоронці.

Якщо ж шахраям все ж вдалося вас обдурити — негайно повідомте про це на спецлінію 112.

Як повідомляли Новини.LIVE, шахраї часто пропонують "фінансову підтримку", прикриваючись різними благодійними організаціями. Наприклад, у своїх повідомленнях про виплати вони можуть використовувати ООН. Та викрити аферистів достатньо легко, адже вони виказують себе простими помилками.

Ще Новини.LIVE писали, що мають знати про аферистів клієнти Monobank. Так, шахраї навчилися виманювати гроші з українців, використовуючи дзвінки від банку. Відомо, якої схеми вони дотримуються. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
