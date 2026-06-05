Зняття готівки в банкоматі: чому не можна викидати чек

Чоловік біля банкомата. Фото: Новини.LIVE

Часто після зняття грошей в банкоматі люди роздруковують квитанцію, але викидають її у смітник. Проте фахівці застерігають, що такий документ здатен містити відомості, які не варто залишати без нагляду.

Про це розповідає видання "На пенсії", передають Новини.LIVE.

Яку інформацію містить чек з банкомата

Паперові квитанції, видані банкоматом, можуть містити чутливу інформацію про клієнта. Зокрема, на них часто вказуються сума залишку на рахунку, окремі реквізити картки чи рахунку, а також відомості про проведену операцію.

Навіть така, на перший погляд, незначна інформація здатна стати корисною для зловмисників. Вона може допомогти їм зібрати додаткові дані про власника рахунку або використати їх під час підготовки шахрайських схем.

Саме тому багато банків радять клієнтам відмовлятися від друку чеків без нагальної потреби та перевіряти інформацію про операції через мобільний банкінг або безпосередньо на екрані банкомата.

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Якщо отримання квитанції все ж необхідне, її рекомендують не залишати без нагляду та зберігати в надійному місці.

Після того як потреба в документі зникне, не варто просто викидати його до смітника. Перед утилізацією чек бажано подрібнити або знищити іншим способом, щоб сторонні особи не змогли отримати доступ до зазначених у ньому даних.

Також експерти радять бути уважними під час користування банкоматами. Перед початком операції варто оглянути пристрій і переконатися, що на ньому немає підозрілих накладок, сторонніх деталей чи прихованих засобів відеоспостереження.

Під час введення PIN-коду клавіатуру рекомендують закривати рукою. Крім того, не слід довіряти незнайомцям, які пропонують допомогу біля банкомата або намагаються втрутитися в процес проведення операції.

Особливої обережності потребують випадки, коли картка не повертається після завершення операції. У такій ситуації потрібно якомога швидше звернутися до банку та виконувати рекомендації його співробітників.

Експерти наголошують, що безпека коштів часто залежить від уважності до дрібниць. Дотримання елементарних правил поводження з банківськими даними та обережність під час користування банкоматами допомагають мінімізувати ризик втрати грошей.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі банкомати можуть "обманювати" з грошима. Українець поскаржився, що йому термінал видав гроші не того номіналу. Трапляються й ситуації, коли сума з картки списана, а готівку клієнт не отримує.

Також Новини.LIVE писали, коли зняття грошей у банкоматі може привернути увагу податкової. Кожен банк встановлює свої ліміти на готівкові операції. Перевищення обмежень стане причиною для фінмоніторингу.