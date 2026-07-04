Обман у супермаркетах: що потрібно знати покупцям про чеки

Супермаркет, людина тримає чек. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Іноді похід у звичайний продуктовий магазин може перетворитися для українців у справжній квест. Покупців вже не здивуєш тим, що склад деяких продуктів пишуть практично мікроскопічним шрифтом. До всього супермаркети й магазини можуть зловживати написами на цінниках.

Як повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів,торгові точки зобов'язані продавати товар за тією ціною, яка вказана на ціннику, передає Новини.LIVE.

Якими мають бути чеки і цінники в магазинах

Відповідно до ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів", у кожного покупця є право отримувати чіту, достовірну та своєчасну інформацію про товар перед тим, як його купити. У ній об'язково має бути кінцева ціна (з усіма податками).

Написи на цінниках мають бути простими й зрозумілими. Якщо інформація подана двозначо чи містить нечіткі положення — у такому разі закон захищає саме споживача.

"На жаль, дуже часто трапляється ситуація, коли споживач бачить одну ціну на ціннику певного товару і, власне, розраховує сплатити саме таку ціну, однак під час розрахунку на касі виявляється, що ціна на вибраний товар є іншою, як правило, більшою. Без сумнівів, у такому випадку порушені ваші права як споживача", — наголошують у Держпродспоживслужбі.

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Якщо вже на касі з'ясується, що товар дорожчий, ніж було вказано на ціннику, тоді потрібно:

усе зафіксувати

викликати адміністрацію;

попередьте контролюючі органи.

Ще можна подати скаргу до Держпродспоживслужби України (або її територіальних органів у вашій області). До заяви треба додати фото цінника та чека.

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