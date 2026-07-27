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Главная Финансы Украинцев обманывают со скидками на товары: что скрывают супермаркеты

Украинцев обманывают со скидками на товары: что скрывают супермаркеты

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 17:35
Акционные скидки в магазинах: почему украинцам стоит внимательнее присматриваться к товарам
Покупатели в магазине, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Покупая товары по акции, украинцы, наверное, считают, что точно сэкономили деньги. Однако чаще всего это означает, что их просто ввели в заблуждение.

"Яркая" цена почти всегда скрывает товар, срок годности которого вот-вот истечет, или вам продают продукт, который хранился с нарушениями, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Телеграф.

Что может быть не так с акционными товарами в супермаркетах

Магазинам запрещено продавать просроченные продукты, но на полках время от времени всё равно появляются товары с сомнительным сроком годности. Не всегда такие продукты опасны, но риски высоки, особенно если их хранили с нарушением температурного режима.

Что делать покупателям

Если собираетесь тратить деньги на акционный товар, сначала очень внимательно присмотритесь к:

  • упаковке;
  • дате годности.

Если маркировка стерта, переклеена или дату сложно прочитать — лучше отказаться от такого товара.

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Что еще стоит знать

Напомним, в супермаркетах довольно часто манипулируют ценами: на ценнике указываются одни цифры, а на кассе покупателю называют другую, как правило, более высокую. Потребителям, столкнувшимся с такой ситуацией, советуют:

  • все зафиксировать;
  • вызвать администрацию;
  • сообщить в контролирующие органы.

Также можно подать жалобу в Госпродпотребслужбу.

Как писали Новини.LIVE, после снятия наличных в банкомате важно сохранить чек об операции. Причина проста: квитанции часто содержат конфиденциальную информацию о клиенте. Поэтому важно, чтобы квитанция оставалась у вас и не попала в руки мошенников.

Еще Новини.LIVE рассказывали, соблюдение каких правил сделает покупки в интернете более безопасными. Мошенники, как правило, следуют одной давно отработанной схеме. Поэтому важно знать, как не попасться им на крючок.

магазины покупки супермаркет
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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