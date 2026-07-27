Акционные скидки в магазинах: почему украинцам стоит внимательнее присматриваться к товарам

Украинцев обманывают со скидками на товары: что скрывают супермаркеты
Покупая товары по акции, украинцы, наверное, считают, что точно сэкономили деньги. Однако чаще всего это означает, что их просто ввели в заблуждение.
"Яркая" цена почти всегда скрывает товар, срок годности которого вот-вот истечет, или вам продают продукт, который хранился с нарушениями, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Телеграф.
Что может быть не так с акционными товарами в супермаркетах
Магазинам запрещено продавать просроченные продукты, но на полках время от времени всё равно появляются товары с сомнительным сроком годности. Не всегда такие продукты опасны, но риски высоки, особенно если их хранили с нарушением температурного режима.
Что делать покупателям
Если собираетесь тратить деньги на акционный товар, сначала очень внимательно присмотритесь к:
- упаковке;
- дате годности.
Если маркировка стерта, переклеена или дату сложно прочитать — лучше отказаться от такого товара.
Что еще стоит знать
Напомним, в супермаркетах довольно часто манипулируют ценами: на ценнике указываются одни цифры, а на кассе покупателю называют другую, как правило, более высокую. Потребителям, столкнувшимся с такой ситуацией, советуют:
- все зафиксировать;
- вызвать администрацию;
- сообщить в контролирующие органы.
Также можно подать жалобу в Госпродпотребслужбу.
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