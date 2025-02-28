Фіндопомога у 2025 році — на яку нову виплату можуть розраховувати українці

Купюри по 500 гривень. Фот: УНІАН

У Запоріжжі українцям, якщо їхнє житло отримало пошкодження під час російських обстрілів, надаватимуть одноразову грошову виплату від міста. Однак гроші виплачуватимуь не усім постраждалим.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради Запоріжжя.

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Зазначається, що допомога, розмір якої складає 15 тис. грн, належить пільговикам, чиє житло було пошкоджено внаслідок атак росіян.

Як отримати виплати

Усю інформацію громадянам надають в Департаменті соціального захисту населення за номерами телефонів:

(063) 206−02−25;

(050) 200−46−70.

Допомога від УВК ООН — чи будуть гроші у березні

У перший місяць весни фінансову допомогу надаватимуть українцям, які живуть у Кропивницькому. Реєтруватися на отримання виплат можна буде з 5 березня.

Грошова допомога надається:

особам, яким довелося залишати свої будинки протягом останніх шести місяців;

особам, які після виїзду повернулися додому з інших регіонів чи з-за кордону від 24.02.2022 року.

Якщо виплату погодять, тоді кожний представник родини отримає по 10,8 тис. грн.

Раніше ми розповідали, в яких містах мобілізованим виплачують додаткову допомогу. Сума виплат варіюється від 4 до 50 тис. грн.

Також ми писали, хто з українців може отримати допомогу у розмірі 54 тис. грн. На такі виплати можуть розраховувати жителі трьох областей.