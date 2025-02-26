Гроші для мобілізованих у 2025 році — в яких містах виплачують найбільші та найменші суми

Українські гривні. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Україні військовослужбовці, які стали на захист Батьківщини від російської агресії, отримують фінансову допомогу не тільки від держави. Так, у багатьох містах з початком повномасштабної війни з′явилися спеціальні програми, мета яких — підтримати людей, які вирушають на війну.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, які суми виплачують військовим у 2025 році.

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Хмельницька область

За інформацією видання "Економічна правда", одноразову допомогу надають у Волочиській громаді. Розмір виплат становить 10 тис. грн, їх виплачують місцевим, якщо вони приєднуються до ЗСУ.

Також одноразову матеріальну допомогу виплачують військовим за отримані поранення. Сума є індивідуальною для кожної людии.

Мелітополь

Оскільки місто тимчасово не контролює українська влада, міська рада переїхала до Запоріжжя. Військовим з реєстрацією у Мелітополі виплачують по 30 тис. грн.

Кропивницький

Виплати у 20 тис. грн надають пораненим захисникам. Додатково існує обласна програма: з бюджету на лікування після отримання поранення виплачують 15 тис. грн.

Вінниця

Місцева влада нараховує по 10 тис. грн тим, хто мобілізувався до ЗСУ, маючи реєстрацію у Вінницькій області.

Харківська область

У Богодухові грошима підтримують місцевих жителів і переселенців, які стали частиною армії. Програма діє для мобілізованих і контрактників. Усім захисникам нараховують по 50 тис. грн.

Лисичанськ

15 тисяч гривень від міста платять місцевим мешканцям. Разова виплата належить тим, хто приєднався до захисту України у 2024-2025 роках.

Полтава

Допомогу у 10 тис. грн виплачують як мобілізованим, так і демобілізованим українцям. Отримати кошти можуть військові, зареєстровані в Полтавській громаді, та ВПО, якщо зареєструвалися в місцевій громаді.

Чернівці

Місто виплачує по 4 тис. грн сім’ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військових. Програма, яка передачає фінансову підтримку, діє для сімей, де є діти до 18 років (якщо вони навчаються у ВНЗ — то до 23 років), та які офіційно живуть у місті щонайменше рік.

Рівне

У Рівному одноразову допомогу виплачують військовим, які отримали поранення чи захворювання. Розмір виплат — 20 тис. грн і 10 тис. відповідно.

Черкаси

Місто запровадило програму одноразових виплат сім’ям загиблих військових, які отримали смертельні травми або мають невиліковні хвороби. Родинам у 2025 році виплатять по 155 тис. грн.

Українці, які приєдналися до добровольчого формування Черкаської територіальної громади, виконують бойові розпорядження з оборони та охорони окремих об’єктів, можуть отримати по 30 тис. грн.

Ужгород

Мешканці Ужгорода та ВПО, які уклали контракти з десантно-штурмовими військами та війського-морськими силами (ВМС), отримуватимуть по 50 тис. грн. За приєднання до інших військових частин — по 10 тис. грн.

Чернігів

Мобілізованим з Чернігова надають допомогу у розмірі 20 тис. грн. На такі ж виплати можуть розраховувати й ВПО, які потрапили до війська вже після свого переїзду до міста.

Луцьк

Фінансова підтримка надається громадянам, які уклали контракт із ЗСУ. Після підпису паперів жителям Луцька та мешканцям з навколишніх сіл нараховують по 15 тис. грн.

Київ

Столиця фінансово підтримує тих, хто потрапив під мобілізацію або підписав контракт на проходження служби. До 2025 року людям нараховували по 30 тис. грн одноразової виплати, однак зараз сума збільшилася до 50 тис.

Одеса

20 тис. грн можуть отримати мобілізовані українці або військовослужбовці, які підписали перший контракт із ЗСУ. Головна умова — військовий повинен бути зареєстрований в Одесі.

Тернопіль

Одноразову допомогу виплачують мобілізованим та контрактникам за участь у боях. Місто надає їм 10 тис. грн, додатково до державних виплат.

Ще міська рада виплачує по 15 тис. грн військовим, які проходять лікування та реабілітацію.

Львів

На отримання 50 тис. грн фінансової підтримки можуть сподіватися громадяни, які уклали контракт з армією на три роки. Також у Львові запровадили "Комплексну програму соціальної підтримки окремих категорій громадян". Вона передбачає, що військові, які підписалися на контрактну службу у 2019-2021 роках, отримують по 25 тис. грн одноразової допомоги.

Івано-Франківськ

По 50 тис. грн отримують безпосередньо фронтовики, іншим захисникам платять по 20 тис. грн. Якщо ж військовий спочатку отримав 20 тис. грн, а згодом опинився на фронті, йому додатково доплатять 30 тис. грн.

Раніше ми пояснювали, кому з українців потрібно уточнити особисті дані в ТЦК у березні. Деяким громадянам не потрібно для цього чекати на вручення повісток.

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