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Украинцам выплатят по 15 тысяч грн в 2025 году — куда обращаться

28 февраля 2025 17:45
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Финпомощь в 2025 году — на какую новую выплату могут рассчитывать украинцы
Купюры по 500 гривен. Фот: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Запорожье украинцы, если их жилье получило повреждения во время российских обстрелов, будут получать единовременную денежную выплату от города. Однако помощь будут оказывать не всем пострадавшим.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Запорожья.

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Отмечается, что помощь, размер которой составляет 15 тыс. грн, принадлежит льготникам, чье жилье было повреждено в результате атак россиян.

Как получить выплаты

Всю информацию гражданам предоставляют в Департаменте социальной защиты населения, по номерам телефонов:

  • (063) 206-02-25;
  • (050) 200-46-70.

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В первый месяц весны финансовую помощь будут оказывать украинцам, которые живут в Кропивницком. Зарегистрироваться на получение выплат можно будет с 5 марта.

Денежная помощь предоставляется:

  • гражданам, которым пришлось покидать свои дома в течение последних шести месяцев;
  • украинцам, которые после выезда вернулись домой из других регионов или из-за рубежа от 24.02.2022 года.

Если выплату согласуют, тогда каждый представитель семьи получит по 10,8 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, в каких городах мобилизованным выплачивают дополнительную помощь. Сумма выплат варьируется от 4 до 50 тыс. грн.

Также мы писали, кто из украинцев может получить помощь в размере 54 тыс. грн. На такие выплаты могут рассчитывать жители трех областей.

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