Виплати від УВКБ ООН — куди звертатися за допомогою у березні

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Кропивницького зможуть отримати допомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). Пункт збору даних запрацює з 5 березня 2025 року.

Про це повідомляє пресцентр УВКБ ООН у Telegram-каналі.

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Умови програми допомоги від УВКБ ООН

За правилами, допомогу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надає для таких категорій громадян, які постраждали через російську агресію:

особам, яким довелося залишати свої будинки протягом останніх шести місяців;

особам, які після виїзду повернулися додому з інших регіонів чи з-за кордону від 24.02.2022 року.

Серед критеріїв вразливості, що дають змогу подати заявку на фіндопомогу:

родина має неповнолітніх дітей та людей похилого віку, є тільки один з батьків (матір чи батько);

у родині люди похилого віку виховують одну дитину/кілька дітей, яким нема 18 років;

у родині є важкохворі чи особи з інвалідністю.

Фінансовий стан претендентів має бути хитким: дохід на одну особу в домогосподарстві не може бути вищим за 5,4 тис. грн.

Куди звертатися за допомогою

У разі оформлення допомоги кожній людині в родині призначають по 10,8 тис. грн.

Звернутися у пункт збору даних та уточнити актуальну інформацію про допомогу від УВКБ ООН, що працює у партнерстві з БФ "Право на захист", у Кіровоградській області можна буде з 5 березня 2025 року.

Офіс у м. Кропивницькому працює за адресою:

вул. Пашутинська, 31-а (9.00-15.00).

Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу від фонду "Карітас Кривий Ріг". Гроші будуть доступні найбільш вразливим категоріям громадян.

Також ми розповідали, що в одному з регіонів благодійники нададуть фінансову допомогу у розмірі 14 тис. грн упродовж трьох місяців. Кошти можна отримати в рамках проєкту "Remarket".