Виплати у 54 тис. грн — реєстрація стартувала у трьох регіонах

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До квітня 2025 року українці матимуть можливість зареєструватися на нову грошову допомогу. Виплати будуть доступні одразу у трьох регіонах для найбільш вразливих категорій громадян.

Про це повідомляє благодійний фонд "Єдність" за майбутнє".

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Умови програми допомоги від благодійників

Як зазначається, фонд "Єдність" за майбутнє" розпочав реалізацію проєкту з надання грошової допомоги для вразливих родин з дітьми, які постраждали від війни та проживають у таких областях:

Запорізькій;

Донецькій;

Харківській.

"Важливо: якщо ви вже отримували від нас допомогу як виняток, повторно подати в рамках цього проєкту можна лише у крайніх випадках, коли дуже критична ситуація. Такі заявки комісія буде розглядати індивідуально, з урахуванням всіх життєвих обставин. Пріоритетом для благодійників є факт того, що людина отримала допомогу лише один раз", — уточнили організатори.

Потрібно належати до таких вразливих категорій населення:

батьки/опікуни, які виховують одну і більше дітей;

родини, які виховують дітей з інвалідністю;

родини, де є один/двоє батьків з інвалідністю;

родини у складних життєвих обставинах;

самотня матір, яка сама виховує дитину/дітей;

самотній батько, який сам виховує дитину/дітей;

родини, де є особи похилого віку (від 60 років) і є опікунами дітей до 18 років;

родини, з дітьми, де батьки втратили роботу і не отримують держдопомогу.

Дохід має бути менш ніж 6,32 тис. грн на одну особу.

Розмір виплати та як зареєструватися

Найбільша кількість людей в родині, які зможуть отримати допомогу, не повинна перевищувати п'яти.

"Максимальна сума — 54 тис. грн на п'ять осіб на три місяці", — йдеться у повідомленні.

За словами благодійників, кількість осіб, яким зможуть надати допомогу, обмежена. Внаслідок цього чекають на заявки тільки від тих, хто зараз перебуває в складних життєвих обставинах і терміново потребує коштів.

Претенденти на допомогу мають заповнити онлайн-анкети для різних регіонів. Можна звернутися до колцентру фонду у разі виникнення питань: 067-106-53-40.

Відповідний проєкт триватиме до квітня 2025 року.

Раніше ми розповідали, що благодійники з фонду "Карітас Кривий Ріг" реєструють громадян на фіндопомогу. Кошти зможе отримати одна вразлива категорія осіб з-поміж внутрішніх переселенців.

Також повідомлялося, що українці можуть подати заявки на допомогу від Агенції ООН у справах біженців. Виплати стануть доступні у Києві для внутрішніх переселенців та біженців, які після виїзду повернулися додому з-за кордону.