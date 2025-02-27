Виплати до 50 тис. грн на лікування — хто з українців отримає у 2025 році

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, які отримали поранення від російських обстрілів, та потребують лікування можуть отримати фінансову підтримку до 50 тис. гривень у 2025 році. Така можливість доступна жителям Запорізької області.

Про це йдеться на офіційному сайті Запорізької міської ради.

Читайте також:

Умови надання грошової допомоги у Запорізькій області

Претендувати на грошову допомогу можуть як жителі Запорізької області, так і мешканці з інших областей, які переїхали через російську агресію. Фінансуватиметься відповідна програма за рахунок коштів з обласного бюджету.

"Надається грошова допомога цивільним особам у випадку тілесних ушкоджень, завданих внаслідок російських обстрілів. У тому числі для внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані в Запорізькій області", — зазначається на порталі.

Суми фіндопомоги різняться залежно від тяжкості травм через російські обстріли. Пропонують два типи виплат:

у разі тілесних ушкоджень у вигляді контузії, травми, каліцтва — 50 тис. грн;

у разі середньої тяжкості тілесних ушкоджень — 20 тис. грн.

Як подати заявку на матеріальну допомогу

Ті, хто відповідають вимогам та хочуть оформити матеріальну допомогу, мають звернутися у райвідділи Департаменту соцзахисту населення Запорізької міськради. Необхідно зібрати пакет документів у вигляді копій:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

свідоцтво про народження дитини (за наявності);

документи, де підтверджуються повноваження законного представника (за наявності);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

довідка з реквізитів рахунку.

Можна обрати одну з таких адрес:

вул. В. Зайцева, 14: 050-200-46-70/050-200-46-67;

вул. Вінтера, 14: 063-160-49-4/063-160-48-97/063-160-49-76;

вул. Аматорська, 56: 055-225-69-20/050-200-49-16;

вул. Чумаченка, 32: 050-303-61-20/050-303-61-22/050-200-49-13;

вул. Олександрівська, 26: 050-101-30-90/063-206-02-38;

вул. Лахтинська, 4-Б: 063-336-42-88/093-289-10-01/093-289-10-02;

вул. Чарівна, 16: 063-160-50-67/063-160-50-46/063-160-50-69.

Нагадаємо, українці зможуть оформити виплату на тримісячний період від UNHCR Ukraine у березні 2025 року. Така можливість доступна тільки жителям Ромнів Сумської області.

Також ми розповідали про надання допомоги від фонду "Карітас Кривий Ріг". Виплати нададуть найбільш вразливим категоріям громадян наприкінці лютого 2025 року.