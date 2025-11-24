Відео
Головна Фінанси Нові правила Національного кешбеку — що змінюється

Нові правила Національного кешбеку — що змінюється

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 13:59
Оновлено: 14:30
Національний кешбек офіційно змінив умови виплат
Віртуальна картка Національного кешбеку. Фото: Київська ОВА

Уряд з 22 листопада оновив перелік товарів і послуг, на які українці можуть витрачати кошти з картки "Національний кешбек". Зміни запроваджено для узгодження програми з держполітикою "Зимова підтримка", яка передбачає виплату 1 000 грн усім громадянам.

Про це повідомляє Міністерство економіки, навколишнього середовища та сільського господарства. 

Читайте також:

Що саме можна оплачувати коштами Національного кешбеку

Відомство оновило категорії витрат, на які дозволено спрямовувати накопичені на картці гроші.

Кошти можна використати на такі товари та послуги:

  • продукти харчування у магазинах та супермаркетах;
  • комунальні послуги;
  • поштові послуги;
  • лікарські засоби та медичні вироби;
  • книги та іншу друковану продукцію;
  • благодійність — зокрема донати для ЗСУ та інші гуманітарні цілі.

У міністерстві додають, що частина оновлених категорій стала доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби та друковану продукцію можна вже зараз.

Синхронізація з програмою "Зимова підтримка"

За даними уряду, обидві програми отримають уніфікований перелік витрат. Завдяки цьому кошти держпідтримки будуть використовуватися на найнеобхідніші потреби.

Оновлені правила діятимуть до 30 червня 2026 року.

Скільки українців уже користуються програмою

У програмі "Національний кешбек" беруть участь понад 7,5 млн українців, яким загалом виплачено понад 4 млрд грн. До неї долучилися понад 1 870 виробників з різних галузей.

Наразі 10% кешбеку нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі українських товарів у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку "Дія" або на сайті "Зроблено в Україні".

Раніше ми розповідали про те, що деякі українці мають декларувати дохід від Національного кешбеку і що треба знати в цьому випадку.

Дізнайтесь також, чому не всі клієнти державного ПриватБанку змогли оформіти собі "Зимову підтримку" та з чим це було пов'язано. 

Мінекономіки єПідтримка соціальна допомога кешбек нацкешбек
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
