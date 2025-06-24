Тепло українцям постачатимуть за новими правилами — деталі

Квитанція, гроші та калькулятор. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні запроваджують нові правила користування тепловою енергією. Зміни затвердила Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на своєму засіданні у середу, 18 червня.

Про це йдеться на сайті НКРЕКП.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про зміни у теплопостачанні

Так, в правилах користування передбачили низку гарантій щодо доступу до систем теплопостачання для користувачів теплової енергії. Ці гарантії, як зазначається, завадять деяким суб'єктам у сфері теплопостачання користуватися своїм монопольним становищем. Йдеться, зокрема, про теплотранспортуючі організації.

В правилах користування передбачені:

що користувачі теплової енергії отримають гарантований доступ до систем теплопостачання;

права, обов’язки та відповідальність користувачів;

вирішення спорів між учасниками договірних відносин будуть врегульовані;

особливості розрахунку за теплову енергію, втрат теплової енергії в теплових мережах та витоків теплоносія між користувачами;

засади обліку теплової енергії;

перерахунок вартості за недотримання договірних відносин;

конкурентна система теплопостачання для визначення особливостей функціонування системи централізованого теплопостачання незалежних виробників.

Тарифи на опалення — хто платитиме більше після війни

В Україні тарифи на низку комунальних послуг не змінюються з 2022 року. Так, за газопостачання, опалення та гаряче водопостачання українці платять за довоєнними тарифами завдяки запровадженому Верховною Радою мораторію.

Заборона на перегляд тарифів діятиме до скасування воєнного стану, тож після війни комунальні підприємства зможуть переписати ціни для споживачів. Наприклад, киян вже попередили, що для них діятиме новий тариф на тепло — 1059,99 грн/Гкал, замість 969,89 грн/Гкал.

Нагадаємо, що на українському ринку газу дорожчає "блакитне паливо". Відомо, чи вплине це на тарифи для споживачів.

Також ми розповідали, що українцям пропонують пільги на оплату ЖКП. Але щоб їх отримати, дохід однієї особи з родини не має перевищувати податкову соціальну пільгу.