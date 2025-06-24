Тепло украинцам будут поставлять по новым правилам — детали

Квитанция, деньги и калькулятор. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине вводят новые правила пользования тепловой энергией. Изменения утвердила Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем заседании в среду, 18 июня.

Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.

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Так, в правилах пользования предусмотрели ряд гарантий по доступу к системам теплоснабжения для пользователей тепловой энергии. Эти гарантии, как отмечается, помешают некоторым субъектам в сфере теплоснабжения пользоваться своим монопольным положением. Речь идет, в частности, о теплотранспортирующих организациях.

В правилах пользования предусмотрены:

что пользователи тепловой энергии получат гарантированный доступ к системам теплоснабжения;

права, обязанности и ответственность пользователей;

что решение споров между участниками договорных отношений будут урегулированы;

особенности расчета за тепловую энергию, потерь тепловой энергии в тепловых сетях и утечек теплоносителя между пользователями;

основы учета тепловой энергии;

перерасчет стоимости за несоблюдение договорных отношений;

конкурентная система теплоснабжения для определения особенностей функционирования системы централизованного теплоснабжения независимых производителей.

Тарифы на отопление — кто будет платить больше после войны

В Украине тарифы на ряд коммунальных услуг не меняются с 2022 года. Так, за газоснабжение, отопление и горячее водоснабжение украинцы платят по довоенным тарифам благодаря введенному Верховной Радой мораторию.

Запрет на пересмотр тарифов будет действовать до отмены военного положения, поэтому после войны коммунальные предприятия смогут переписать цены для потребителей. Например, киевлян уже предупредили, что для них будет действовать новый тариф на тепло — 1059,99 грн/Гкал, вместо 969,89 грн/Гкал.

Напомним, что на украинском рынке газа дорожает "голубое топливо". Известно, повлияет ли это на тарифы для потребителей.

Также мы рассказывали, что украинцам предлагают льготы на оплату ЖКУ. Но чтобы их получить, доход одного человека из семьи не должен превышать налоговую социальную льготу.