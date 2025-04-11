Нові тарифи на опалення — скільки платитимуть кияни після війни

Людина перераховує гроші, а на столі лежать платіжки за комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Тарифи на основні комунальні послуги для українців перебуватимуть на довоєнному рівні до скасування воєнного стану і ще протягом пів року після цього завдяки мораторію, який запровадили після повномасштабного вторгнення РФ. Наразі відомо, що після війни для деяких споживачів подорожчають тарифи на опалення. Це стосується, зокрема, киян.

Так, після завершення воєнного стану і перехідного шестимісячного періоду передбачається автоматичне збільшення вартості тепла на 9,3%, йдеться в постанові НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і компослуг) від 22 грудня 2021 року.

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Комісія узгодила своє рішення у 2025 році, в постанові про внесення змін щодо рівня тарифів на тепло для ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Якщо зараз тариф на опалення для киян встановлений на позначці у 969,89 грн/Гкал, то після війни населення платитиме за тепло за новим тарифом — 1059,99 грн/Гкал.

Водночас НКРЕКП негайно підвищити вартість теплової енергії для інших споживачів, яких обслуговують ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Згідно з рішенням регулятора ціна зросла на понад 5%, тож тепер тарифи є такими:

для релігійних організацій — 2075,78 грн/Гкал;

для бюджетних установ — 2075,68 грн/Гкал;

для інших споживачів — 2076,00 грн/Гкал.

Мораторій на комуналку — які послуги подорожчали під час війни

Заборона переглядати тарифи на час війни стосується частини комунальних послуг, а саме:

газопостачання;

опалення;

гарячого водопостачання.

Ціни на інші комунальні послуги для населення, як свідчать дані Державної служби статистики, зростають. Так, станом на початок 2025 року середня ціна на воду, електроенергію, газ та інші види палива зросла загалом на 19,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше підскочила в ціні електрична енергія — на 63%.

За інформацією держструктури, українці почали платити більше й за інші послуги, зокрема:

за послугу з управління багатоквартирними будинками — тариф зріс на 10,3%;

за прибирання побутових відходів — на 9,6%;

за утримання та ремонт житла на 4,2%;

за водопостачання — на 0,7% ;

за водовідведення — на 0,6%.

Нагадаємо, що в Україні переглянуть список отримувачів житлової субсидії, оскільки завершується опалювальний сезон. Зважаючи на це, субсидіанти мають перевірити, чи потрібно повторно звертатись до ПФУ за призначенням допомоги.

Також ми розповідали, скільки років українцям бажано зберігати паперові квитанції про сплату комуналки. Вони можуть знадобитися, якщо виникне суперечка з надавачем послуг.