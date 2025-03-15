Борг за опалення — чи відключать послугу усім, якщо заборгувала одна квартира

Гроші, калькулятор і квитанції за комунальні послуги. Фото: УНІАН

Відключення комунальних послуг за борги — це спроба стимулювати власників житла до своєчасної оплати. Однак багатьох українців цікавить, чи відключать, наприклад, опалення всьому під′їзду, якщо за послугу заборгували мешканці лише однієї квартири.

Відповідь на це питання надав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook адвокат Роман Сімутін.

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Як пояснив Сімутін, у старих багатоквартирних будинках боржнику не можна відключити теплопостачання, адже ці будівлі обладнані паралельними системами опалення. Тож компанія, яка надає послуги, розбирається з боржником у суді.

А ось у нових будинках у багатьох квартирах встановлені лічильники тепла, тож мешканці можуть самостійно регулювати рівень опалення у своїх квартирах. Тож окремого боржника дійсно можуть залишити без опалення за борги, адже така технічна можливість є.

Втім, Сімутін попереджає про існування іншої проблеми — щоби відключити споживача від теплопостачання, він сам має допустити представників компанії-постачальника у свою квартиру, щоби вони поставили "заглушку".

"Але особа може від такого відмовитися, тож із боржником доведеться розбиратися в суді", — зауважив Роман Сімутін.

При цьому власники квартир з автономним опаленням не зобов'язані платити за централізоване тепло. Тобто вони платять лише за обігрів загальних приміщень, наприклад під'їзду, сходових кліток.

Зовсім не платити за опалення можна, але лише в окремих випадках. Адвокат зауважив, що сам факт відсутності у квартирі господарів не є підставою для звільнення від платежів. Не платити за опалення і не боятися наслідків можна у двох випадках:

якщо послуга надавалася неякісно — наприклад, температура у квартирі не відповідала нормативам;

якщо опалення не було або надавалося частково, тобто не в повному обсязі.

При цьому доводити правду доведеться документально.

Раніше стало відомо, що українці можуть отримати компенсацію за витрати на опалення. Однак додаткові гроші виплачують наразі лише в одному місті.

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