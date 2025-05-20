Знижки на комунальні послуги до 100% на літо — хто не отримає пільги

Гроші та квитанції в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з травня поточного року запрацювали нові правила надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Головною зміною є врахування сукупного доходу родин.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Відповідно до змін, пільги на послуги ЖКГ почнуть надавати на основі даних щодо середньомісячного доходу домогосподарств за попередні пів року. Важливо, щоб дохід на одну особу не перевищував податкову соціальну пільгу. Цьогоріч вона дорівнює 4,24 тис. гривень. У разі вищих доходів родинам з вразливих категорій буде відмовлено в наданні пільг.

З травня знижки на оплату комуналки з урахуванням доходів надаватимуть для:

реабілітованих осіб, які мають інвалідність через репресії, або досягли пенсійного віку;

постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (для першої та другої категорії), чоловіків та дружин померлих ліквідаторів, опікунів дітей загиблих осіб;

дружин (чоловіків) померлих осіб, якщо не одружувалися повторно, смерть яких виникла через участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробуваннях;

звільнених зі служби, у яких є група інвалідності через травми під час несення служби, а також родин загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців;

батьків та членів родин бійців, які загинули чи померли, зникли безвісти під час служби;

ветеранів військової служби, МВС, Нацполіції та інших держорганів, а також вдів і вдівців померлих ветеранів відповідної категорії;

колишніх неповнолітніх в’язнів нацистських таборів, гетто, їхніх дітей, які з'явилися на світ в місцях примусового утримання;

депортованих осіб, які досягнули пенсійного віку чи мають групу інвалідності.

Право на пільгу визначиться автоматично, тому додатково громадянам звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Кого не торкнуться зміни в наданні пільг

На деякі категорії громадян правила щодо доходів не поширюватиметься. За старими вимогами надаватимуть пільги:

учасникам бойових дій (УБД);

людям з інвалідністю внаслідок війни;

членам сімей загиблих чи померлих захисників України;

близьким рідним загиблих чи померлих ветеранів війни;

постраждалим учасникам Революції Гідності.

Зокрема, УБД мають право на такий розмір пільги на комунальні послуги:

75% знижка на квартплату;

75% знижка на комунпослуги (газ, електрика та інші послуги).

Особам з інвалідністю внаслідок війни надається право на 100% знижку плати за житло, комунпослуги та паливо в межах встановлених норм.

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