Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси В Україні дорожчає газ — що буде з тарифами для споживачів

В Україні дорожчає газ — що буде з тарифами для споживачів

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 08:45
Ціни на газ в Україні — чи зміняться тарифи у червні 2025 року
Запалена конфорка на газовій плиті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Як і чому змінюються ціни на газ в Україні Що буде з тарифами для побутових споживачів Що ще варто знати

На ринку газу в Україні у середу, 18 червня 2025 року, зафіксували ціновий рекорд — вартість "блакитного палива" перетнула позначку в 31,5 тис. гривень за 1 тис. кубометрів з урахуванням ПДВ. Це рекордний рівень з 24 листопада 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ExPro

Реклама
Читайте також:

Як і чому змінюються ціни на газ в Україні

Як зазначається, ціна на газ коливалася від 31,2 тис. гривень до 31,9 тис. гривень за 1 тис. кубометрів плюс ПДВ. До кінця торгів газ подорожчав до 32 тис. гривень за 1 тис. кубометрів. Ціна блакитного палива без ПДВ варіювалася від 626 до 640 доларів за 1 тис. кубометрів — це приблизно 51-52 євро за мегават-годину (понад 2 тис. гривень).

Загалом тренд до подорожчання на ринку газу триває з травня 2025 року. А з початком червня газ на українському ринку подорожчав на 26%. 

null
Заголовок

Автори матеріалу зауважують, що на ціни впливають як зовнішні, так внутрішні чинники:

  • подорожчання газу на хабах в Європі. Так, 18 червня вартість палива вперше перевищила 40 євро на 1 мегават-годину;
  • газ в Європі дорожчає через геополітичні ризики, зокрема війну між Ізраїлем та Іраном. Протистояння може повпливати на глобальну торгівлю та змінити попит на скраплений газ (LNG);
  • стабільно високий попит на українському ринку. Промислові споживачі вже зараз створюють запаси для осінньо-зимового періоду, тож активно закуповують газ.

Що буде з тарифами для побутових споживачів 

Важливо розуміти також і те, що оновлені ціни стосуються лише внутрішнього газового ринку, подорожчання не зачіпає поставки для виробників тепла, електроенергію та населення, для якого діють фіксовані тарифи на газ. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що на європейських хабах у червні теж фіксують зміни у цінах на газ. Так, 18 червня ф'ючерси на "блакитне паливо" зросли на 1,4% і наблизилися до позначки у 40 євро за мегават-годину. Зауважимо, що на українському ринку того дня ціна на газ на українському ринку була більшою на 12 євро за мегават-годину, ніж на нідерландському хабі TTF.

Раніше стало відомо, що у клієнтів Нафтогазу є труднощі з передачею даних лічильника після заміни старого приладу на новий. В компанії порадили, що робити українцям.

Також ми писали, як зменшити суму у платіжці за ЖКГ, якщо у квартирі чи будинку ніхто не проживає. Усе, що для цього потрібно — надіслати заяву своєму постачальнику комунальних послуг.

тарифи ціни на газ ринок газ
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації