Ціни на газ в Україні — чи зміняться тарифи у червні 2025 року

Запалена конфорка на газовій плиті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На ринку газу в Україні у середу, 18 червня 2025 року, зафіксували ціновий рекорд — вартість "блакитного палива" перетнула позначку в 31,5 тис. гривень за 1 тис. кубометрів з урахуванням ПДВ. Це рекордний рівень з 24 листопада 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ExPro.

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Як і чому змінюються ціни на газ в Україні

Як зазначається, ціна на газ коливалася від 31,2 тис. гривень до 31,9 тис. гривень за 1 тис. кубометрів плюс ПДВ. До кінця торгів газ подорожчав до 32 тис. гривень за 1 тис. кубометрів. Ціна блакитного палива без ПДВ варіювалася від 626 до 640 доларів за 1 тис. кубометрів — це приблизно 51-52 євро за мегават-годину (понад 2 тис. гривень).

Загалом тренд до подорожчання на ринку газу триває з травня 2025 року. А з початком червня газ на українському ринку подорожчав на 26%.

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Автори матеріалу зауважують, що на ціни впливають як зовнішні, так внутрішні чинники:

подорожчання газу на хабах в Європі. Так, 18 червня вартість палива вперше перевищила 40 євро на 1 мегават-годину;

газ в Європі дорожчає через геополітичні ризики, зокрема війну між Ізраїлем та Іраном. Протистояння може повпливати на глобальну торгівлю та змінити попит на скраплений газ (LNG);

стабільно високий попит на українському ринку. Промислові споживачі вже зараз створюють запаси для осінньо-зимового періоду, тож активно закуповують газ.

Що буде з тарифами для побутових споживачів

Важливо розуміти також і те, що оновлені ціни стосуються лише внутрішнього газового ринку, подорожчання не зачіпає поставки для виробників тепла, електроенергію та населення, для якого діють фіксовані тарифи на газ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що на європейських хабах у червні теж фіксують зміни у цінах на газ. Так, 18 червня ф'ючерси на "блакитне паливо" зросли на 1,4% і наблизилися до позначки у 40 євро за мегават-годину. Зауважимо, що на українському ринку того дня ціна на газ на українському ринку була більшою на 12 євро за мегават-годину, ніж на нідерландському хабі TTF.

Раніше стало відомо, що у клієнтів Нафтогазу є труднощі з передачею даних лічильника після заміни старого приладу на новий. В компанії порадили, що робити українцям.

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