Головна Фінанси Українцям по-новому платитимуть допомогу на дітей: що зміниться

Українцям по-новому платитимуть допомогу на дітей: що зміниться

Дата публікації: 17 травня 2026 13:00
Виплати на дітей в Україні: як і чому зміняться нарахування грошей
Хлопчик і дівчинка, гроші в гаманці, додаток Дія. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні планують зосередити усі "дитячі" виплати на одному рахунку "Дія.Картки". Також будуть скасовані терміни використання фінансової допомоги. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Як зміняться "дитячі" виплати в Україні

Очікується, що на єдиний рахунок надходитимуть усі цільові виплати. Йдеться про:

  • компенсацію за "Пакунок малюка";
  • допомогу для догляду за дитиною до одного року;
  • "єЯсла";
  • "Пакунок школяра".

"Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок "Дія.Картки". Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер не має обмежень", — пояснила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Отримувачам грошової допомоги треба буде відкривати спеціальний рахунок "Дія.Картка" ще до того, як вони подали заявку. Зробити це можна буде у додатку обраного банку.

Водночас, як уточнила голова уряду, рахунки, які українці відкривали з 1 січня 2026 року будуть дійсними, на них й надалі нараховуватимуть допомогу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, починаючи з травня українським родинам, у яких є діти з інвалідністю підгрупи "А", виплатять по 6 500 гривень від Міжнародної організація захисту дітей UNICEF. Грошову допомогу отримають сім'ї з прифронтових областей. Загалом гроші отримають майже 8000 дітей.  

Раніше Новини.LIVE писали про фінансову підтримку від БФ "Посмішка ЮА". Грошову допомогу нададуть людям, які зіткнулися з фінансовими труднощами під час повномасштабної війни. Реєстрація доступна для жителів з трьох областей. 

Ще Новини.LIVE повідомляли, що з 14 травня у Славутичі відбувається реєстрація на фінансову підтримку від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Люди отримають оновлені виплати з врахуванням  життєвих обставин та рівня вразливості людини.

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
