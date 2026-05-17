Виплати на дітей в Україні: як і чому зміняться нарахування грошей

Хлопчик і дівчинка, гроші в гаманці, додаток Дія.

В Україні планують зосередити усі "дитячі" виплати на одному рахунку "Дія.Картки". Також будуть скасовані терміни використання фінансової допомоги.

Як зміняться "дитячі" виплати в Україні

Очікується, що на єдиний рахунок надходитимуть усі цільові виплати. Йдеться про:

компенсацію за "Пакунок малюка";

допомогу для догляду за дитиною до одного року;

"єЯсла";

"Пакунок школяра".

"Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок "Дія.Картки". Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер не має обмежень", — пояснила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Отримувачам грошової допомоги треба буде відкривати спеціальний рахунок "Дія.Картка" ще до того, як вони подали заявку. Зробити це можна буде у додатку обраного банку.

Водночас, як уточнила голова уряду, рахунки, які українці відкривали з 1 січня 2026 року будуть дійсними, на них й надалі нараховуватимуть допомогу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, починаючи з травня українським родинам, у яких є діти з інвалідністю підгрупи "А", виплатять по 6 500 гривень від Міжнародної організація захисту дітей UNICEF. Грошову допомогу отримають сім'ї з прифронтових областей. Загалом гроші отримають майже 8000 дітей.

Раніше Новини.LIVE писали про фінансову підтримку від БФ "Посмішка ЮА". Грошову допомогу нададуть людям, які зіткнулися з фінансовими труднощами під час повномасштабної війни. Реєстрація доступна для жителів з трьох областей.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що з 14 травня у Славутичі відбувається реєстрація на фінансову підтримку від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Люди отримають оновлені виплати з врахуванням життєвих обставин та рівня вразливості людини.