Виплати у трьох регіонах України: кому і де гарантують грошову допомогу

Навесні 2026 року у трьох українських регіонах родини, які постраждали від негативних наслідків повномасштабної війни, можуть отримати грошову допомогу. Оформити виплати можна буде один раз на шість місяців.

Про те, хто і де зможе отримати допомогу в рамках нової програми підтримки, розповідають Новини.LIVE.

Кому і де гарантують грошову допомогу в Україні

Йдеться про можливість отримати фінансову допомогу у рамках проєкту "Негайна багатогалузева допомога територіям, що постраждали від війни".

Його реалізація стала можлива завдяки спільній роботі благодійного фонду "Посмішка ЮА" в межах діяльності Консорціумому TERA за фінпідтримки Гуманітарного фонду для України (UHF). Консорціум TERA, створений благодійним фондом "Team4UA", об’єднав зусилля українських неурядових організацій для допомоги тим, хто постраждав від війни та був вимушений залишити свої оселі через небезпеку.

Метою проєкту є бажанні підтримати людей, які потрапили у складні життєві ситуації через війну. Допомога родинам буде надана один раз на шість місяців.

"БФ "Посмішка ЮА" розпочинає реєстрацію на отримання грошових виплат у межах проєкту "Негайна багатогалузева допомога територіям, що постраждали від війни. Наша мета — підтримати людей, які опинилися у складних обставинах через бойові дії", — йдеться у повідомленні.

Звернутися за виплатами зможуть родини, які проживають у таких громадах:

У Донецькій області (Краматорський район): Новодонецька, Олександрівській та Черкаська громади. У Запорізькій області (Запорізький район): Запорізька громада. У Харківській області: у Чугуївському районі — Малинівська, Новопокровська, Печенізька, Чугуївська та Пролісненська громади, в Ізюмському районі — Ізюмська, Кунієвська та Савинська громади, у Харківському районі — Пісочинська, Роганська та Харківська громади.

Як подати заявку та особливості оформлення допомоги

Для того, щоб зареєструватися у програмі допомоги від благодійного фонду "Посмішка ЮА", необхідно заповнити спеціальну форму. При цьому претендувати на отримання грошових виплат зможуть ті, хто дотримається таких вимог:

необхідно надавати правдиву інформацію, адже все одно відбудеться перевірка оригіналів або копій документів;

не реєструвалися за подібними виплатами протягом останнього місяця.

Всі запити підпадуть під перевірку на предмет дублювання серед різних організацій, а тому через виявлення повторних заявок можуть відмовити.

Організатори також попередили, що реєстрація є лише етапом і не є гарантією отримання виплат.

