Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси В Україні запустили "Дія.Картку" — як працює новий сервіс

В Україні запустили "Дія.Картку" — як працює новий сервіс

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 14:13
Дія.Картка — як почати отримувати всі держвиплати на єдину карту
Людина тримає смартфон із застосунком Дія. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні запустили новий цифровий сервіс під назвою "Дія.Картка". Послуга дасть змогу громадянам отримувати всі державні виплати на єдину карту.

Про це йдеться у повідомленні очільника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.

Реклама
Читайте також:

Що потрібно знати про нову мультикартку 

За інформацією глави Мінцифри, відтепер рахунки для державних виплат будуть зібрані в одній "Дія.Картці". У відомстві розраховують, що такий підхід значно спростить отримання та використання коштів. 

Ключовою особливістю картки є можливість розрахунку за товари та послуги у змішаному форматі, тобто як державними, так і особистими коштами.

"Прощайтеся зі стосами банківських карток для державних виплат, плутаниною та залишками на рахунках. Ми запустили універсальну картку для українців — Дія.Картку", — повідомив міністр.

Серед інших переваг мультирахункової новинки:

  • можливість поповнення, переказу грошей та зняття готівки з поточного рахунку;
  • змога робити розрахунки коштами з поточних рахунків за межами країни;
  • можливість розділяти фінанси, адже на поточному рахунку будуть зібрані нецільові кошти у вигляді пенсій, виплат для переселенців чи з безробіття, а на спецрахунку — цільові у вигляді, зокрема, Ветеранського спорту, єКниги;
  • є змога оформити картку як у цифровому вигляді, так і у формі фізичної звичайної картки.

Вже нині "Дія.Картка" доступна в трьох українських банках:

  • ПриватБанк; 
  • Monobank;
  • Банк Кредит Дніпро. 

Згодом фінустанов, що видаватимуть такого формату картки, побільшає. 

Які виплати надходитимуть на "Дія.Картку"

Згідно з повідомленням, на "Дія.Картку" будуть зараховувати такі виплати: 

  • соціальні у вигляді допомоги для ВПО, з безробіття, пенсії;
  • цільові за програмами підтримки (зокрема, кошти на Ветеранський спорт, єКнигу, а згодом Пакунок школяра);
  • кошти за військові облігації;
  • повернення грошових вкладів;
  • виплати від міжнародних фондів.

Паралельно для програм "єВідновлення" та "Нацкешбек" діятимуть окремі картки.

Як оформити нову "Дія.картку" у смартфоні

Для того, щоб оформити картку безпосередньо у смартфоні, потрібно зробити кілька кроків. А саме:

  • оновити застосунок "Дія";
  • знайти у сервісах "Дія.Картку";
  • обрати банк-партнер;
  • підписати згоду.

Українці можуть отримати підказки під час процесу оформлення у відеоінструкції. 

 

Раніше ми писали, що за відкриття "Дія.Картки" з українців не будуть стягувати додаткові кошти. Під час оплати списання грошей буде відбуватися за допомогою спеціального технічного налаштування.

Також ми писали, що з липня українським громадянам виплачують базову соцдопомогу. Йдеться про експериментальний проєкт, що передбачає виплату 4,5 тис. грн.

виплати гроші Мінцифри банківські карти Дія.Картка
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації