Дія.Картка — як почати отримувати всі держвиплати на єдину карту

В Україні запустили "Дія.Картку" — як працює новий сервіс
В Україні запустили новий цифровий сервіс під назвою "Дія.Картка". Послуга дасть змогу громадянам отримувати всі державні виплати на єдину карту.
Про це йдеться у повідомленні очільника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.
Що потрібно знати про нову мультикартку
За інформацією глави Мінцифри, відтепер рахунки для державних виплат будуть зібрані в одній "Дія.Картці". У відомстві розраховують, що такий підхід значно спростить отримання та використання коштів.
Ключовою особливістю картки є можливість розрахунку за товари та послуги у змішаному форматі, тобто як державними, так і особистими коштами.
"Прощайтеся зі стосами банківських карток для державних виплат, плутаниною та залишками на рахунках. Ми запустили універсальну картку для українців — Дія.Картку", — повідомив міністр.
Серед інших переваг мультирахункової новинки:
- можливість поповнення, переказу грошей та зняття готівки з поточного рахунку;
- змога робити розрахунки коштами з поточних рахунків за межами країни;
- можливість розділяти фінанси, адже на поточному рахунку будуть зібрані нецільові кошти у вигляді пенсій, виплат для переселенців чи з безробіття, а на спецрахунку — цільові у вигляді, зокрема, Ветеранського спорту, єКниги;
- є змога оформити картку як у цифровому вигляді, так і у формі фізичної звичайної картки.
Вже нині "Дія.Картка" доступна в трьох українських банках:
- ПриватБанк;
- Monobank;
- Банк Кредит Дніпро.
Згодом фінустанов, що видаватимуть такого формату картки, побільшає.
Які виплати надходитимуть на "Дія.Картку"
Згідно з повідомленням, на "Дія.Картку" будуть зараховувати такі виплати:
- соціальні у вигляді допомоги для ВПО, з безробіття, пенсії;
- цільові за програмами підтримки (зокрема, кошти на Ветеранський спорт, єКнигу, а згодом Пакунок школяра);
- кошти за військові облігації;
- повернення грошових вкладів;
- виплати від міжнародних фондів.
Паралельно для програм "єВідновлення" та "Нацкешбек" діятимуть окремі картки.
Як оформити нову "Дія.картку" у смартфоні
Для того, щоб оформити картку безпосередньо у смартфоні, потрібно зробити кілька кроків. А саме:
- оновити застосунок "Дія";
- знайти у сервісах "Дія.Картку";
- обрати банк-партнер;
- підписати згоду.
Українці можуть отримати підказки під час процесу оформлення у відеоінструкції.
Раніше ми писали, що за відкриття "Дія.Картки" з українців не будуть стягувати додаткові кошти. Під час оплати списання грошей буде відбуватися за допомогою спеціального технічного налаштування.
Також ми писали, що з липня українським громадянам виплачують базову соцдопомогу. Йдеться про експериментальний проєкт, що передбачає виплату 4,5 тис. грн.
