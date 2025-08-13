Дія.Картка — як почати отримувати всі держвиплати на єдину карту

Людина тримає смартфон із застосунком Дія. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні запустили новий цифровий сервіс під назвою "Дія.Картка". Послуга дасть змогу громадянам отримувати всі державні виплати на єдину карту.

Про це йдеться у повідомленні очільника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.

Що потрібно знати про нову мультикартку

За інформацією глави Мінцифри, відтепер рахунки для державних виплат будуть зібрані в одній "Дія.Картці". У відомстві розраховують, що такий підхід значно спростить отримання та використання коштів.

Ключовою особливістю картки є можливість розрахунку за товари та послуги у змішаному форматі, тобто як державними, так і особистими коштами.

"Прощайтеся зі стосами банківських карток для державних виплат, плутаниною та залишками на рахунках. Ми запустили універсальну картку для українців — Дія.Картку", — повідомив міністр.

Серед інших переваг мультирахункової новинки:

можливість поповнення, переказу грошей та зняття готівки з поточного рахунку;

змога робити розрахунки коштами з поточних рахунків за межами країни;

можливість розділяти фінанси, адже на поточному рахунку будуть зібрані нецільові кошти у вигляді пенсій, виплат для переселенців чи з безробіття, а на спецрахунку — цільові у вигляді, зокрема, Ветеранського спорту, єКниги;

є змога оформити картку як у цифровому вигляді, так і у формі фізичної звичайної картки.

Вже нині "Дія.Картка" доступна в трьох українських банках:

ПриватБанк;

Monobank;

Банк Кредит Дніпро.

Згодом фінустанов, що видаватимуть такого формату картки, побільшає.

Які виплати надходитимуть на "Дія.Картку"

Згідно з повідомленням, на "Дія.Картку" будуть зараховувати такі виплати:

соціальні у вигляді допомоги для ВПО, з безробіття, пенсії;

цільові за програмами підтримки (зокрема, кошти на Ветеранський спорт, єКнигу, а згодом Пакунок школяра);

кошти за військові облігації;

повернення грошових вкладів;

виплати від міжнародних фондів.

Паралельно для програм "єВідновлення" та "Нацкешбек" діятимуть окремі картки.

Як оформити нову "Дія.картку" у смартфоні

Для того, щоб оформити картку безпосередньо у смартфоні, потрібно зробити кілька кроків. А саме:

оновити застосунок "Дія";

знайти у сервісах "Дія.Картку";

обрати банк-партнер;

підписати згоду.

Українці можуть отримати підказки під час процесу оформлення у відеоінструкції.

Раніше ми писали, що за відкриття "Дія.Картки" з українців не будуть стягувати додаткові кошти. Під час оплати списання грошей буде відбуватися за допомогою спеціального технічного налаштування.

Також ми писали, що з липня українським громадянам виплачують базову соцдопомогу. Йдеться про експериментальний проєкт, що передбачає виплату 4,5 тис. грн.