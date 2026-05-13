Виплати від УВКБ ООН: хто і де зможе отримати фінансову допомогу у травні

14 травня 2026 року стартує реєстрація на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) жителів ще одного міста. Нові правила передбачають надання допомоги, що залежатиме від складності ситуації.

Хто зможе отримати фіндопомогу від УВКБ ООН навесні

За даними організаторів, записатися у чергу на виплати можна у місті Славутич. Отримати кошти можуть внутрішні переселенці та біженці, які мешкають у цьому місті. Нові вимоги проєкту передбачають нарахування індивідуальних сум допомоги для переміщених родин під час воєнного стану. У списку:

Переселенці (з таким статусом до 45 днів), які виїхали через загрозу для життя, обстріли чи обов’язкову евакуацію. ВПО (переміщення від 46 днів до пів року), які виїхали через війну. Особи, які приїхали в Україну (вимушено переселилися по Україні/виїхали за кордон), а повернулись протягом року та не раніше трьох місяців.

Серед критеріїв відбору:

щомісячний заробіток не має бути вищим за 8 300 грн на кожного в родині;

враховують близькість до лінії фронту, умови проживання.

Громадяни можуть подати заявки, навіть якщо отримували виплати від інших організацій, проте відтоді минуло більш ніж три місяці.

Як оформити допомогу та список документів

Громадяни, які мешкають у місті Славутич можуть записатися 14 квітня в чергу до пункту збору даних. Благодійний фонд "Право на захист" проведе збір даних для виплати допомоги за адресою: Славутич, Поліський квартал, 12. Години роботи з 11:30 до 15:30.

"Прийом відбуватиметься за живою чергою та попереднім записом", — йдеться у повідомленні.

Заздалегідь треба підготувати такі документи (оригінали):

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка переселенця (інше підтвердження виїзду);

свідоцтво про народження дітей;

номер рахунку;

документи з підтвердженням інвалідності/опіки.

За новими правилами, постраждалі від війни отримають залежно від життєвих обставин кілька видів виплат до 12 300 грн.

