Виплати від UNICEF: хто з українців і коли отримає по 6500 гривень фінансової підтримки

Деякі українці у травні отримають по 6500 грн допомоги: кому нарахують
В Україні розпочинаються виплати грошової допомоги від Міжнародної організація захисту дітей UNICEF. Йдеться про підтримку у 6500 гривень. Ці гроші можна витратити на будь-які потреби дитини.
Про це повідмоляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Хто отримає гроші від UNICEF
Одноразова грошова допомога надійде родинам, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи "А" і проживають у прифронтових областях:
- Чернігівській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Харківській;
- Херсонській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Сумській;
- Запорізькій.
"Йдеться про родини, які не отримували одноразову допомогу у межах програми "Зимова підтримка", — йдеться у повідомленні.
Коли нарахують 6 500 гривень допомоги
У відомстві зазначають, що дані претендентів на виплати має верифікувати Пенсійний фонд України (ПФУ). Після цього гроші отримають майже 8000 дітей.
"Кошти надходять одному із законних представників дитини, який вже отримує державну соціальну допомогу на неї", — зазначають у Мінсоці.
У відомстві додають, що на рахунки родин вже переадресували понад 50 мільйонів гривень.
