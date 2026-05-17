Выплаты на детей в Украине: как и почему изменятся начисления денег

Украинцам по-новому будут платить пособие на детей: что изменится
В Украине планируют сосредоточить все "детские" выплаты на одном счете "Дія.Картка". Также будут отменены сроки использования финансовой помощи.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Правительственный портал.
Как изменятся "детские" выплаты в Украине
Ожидается, что на единый счет будут поступать все целевые выплаты. Речь идет о:
- компенсации за Пакунок малюка";
- помощи по уходу за ребенком до одного года;
- "єЯсла";
- "Пакунок школяра".
"Выплаты по государственным программам поддержки семей с детьми можно будет получать на специальный счет "Дія.Картки". Также расширяется перечень доступных категорий для оплаты, а срок использования средств теперь не имеет ограничений", — объяснила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Получателям денежной помощи надо будет открывать специальный счет "Дія.Картка" еще до того, как они подали заявку. Сделать это можно будет в приложении выбранного банка.
В то же время, как уточнила глава правительства, счета, которые украинцы открывали с 1 января 2026 года будут действительными, на них и в дальнейшем будут начислять помощь.
Что еще стоит знать
