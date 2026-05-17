Главная Финансы Украинцам по-новому будут платить пособие на детей: что изменится

Украинцам по-новому будут платить пособие на детей: что изменится

Дата публикации 17 мая 2026 13:00
Выплаты на детей в Украине: как и почему изменятся начисления денег
Мальчик и девочка, деньги в кошельке, приложение Дія. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине планируют сосредоточить все "детские" выплаты на одном счете "Дія.Картка". Также будут отменены сроки использования финансовой помощи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Правительственный портал.

Как изменятся "детские" выплаты в Украине

Ожидается, что на единый счет будут поступать все целевые выплаты. Речь идет о:

  • компенсации за Пакунок малюка";
  • помощи по уходу за ребенком до одного года;
  • "єЯсла";
  • "Пакунок школяра".

"Выплаты по государственным программам поддержки семей с детьми можно будет получать на специальный счет "Дія.Картки". Также расширяется перечень доступных категорий для оплаты, а срок использования средств теперь не имеет ограничений", — объяснила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Получателям денежной помощи надо будет открывать специальный счет "Дія.Картка" еще до того, как они подали заявку. Сделать это можно будет в приложении выбранного банка.

В то же время, как уточнила глава правительства, счета, которые украинцы открывали с 1 января 2026 года будут действительными, на них и в дальнейшем будут начислять помощь.

Что еще стоит знать

Напомним, начиная с мая украинским семьям, у которых есть дети с инвалидностью подгруппы "А", выплатят по 6 500 гривен от Международной организация защиты детей UNICEF. Денежную помощь получат семьи из прифронтовых областей. В целом деньги получат почти 8000 детей.

Ранее Новости.LIVE писали о финансовой поддержке от БФ "Посмішка ЮА". Денежную помощь окажут людям, которые столкнулись с финансовыми трудностями во время полномасштабной войны. Регистрация доступна для жителей из трех областей.

Еще Новости.LIVE сообщали, что с 14 мая в Славутиче проходит регистрация на финансовую поддержку от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Люди получат обновленные выплаты с учетом жизненных обстоятельств и уровня уязвимости человека.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
