Рахунки за газ — українцям загрожує нараховання завищених обсягів ресурсу

Українцям нараховують зайві куби за газ — як не переплачувати
Українським споживачам газопостачальні компанії іноді можуть нараховувати до оплати суми із завищеними обсягами використаного природного газу. Експерти пояснили, в яких випадках таке можливо і як уникнути переплати.
Про це повідомляє профільне видання "ГазПравда".
Чому українці переплачують за газ
Як зазначають фахівці, для того, щоб не отримувати комунальні квитанції із завищеними обсягами споживання газу, потрібно ретельно слідкувати за датою надання даних з лічильника газовикам. Робити це необхідно у період з 1 по 5 число щомісяця.
При цьому передавати показники з приладу обліку можна в особистому кабінеті оператора "Газорозподільні мережі України", якщо є постачальником у регіоні.
"Локальні оператори також є. Наприклад, вони працюють у Києві, Одеській чи Полтавській областях. У такому разі передавати показники лічильника потрібно за допомогою сервісу місцевого оператора", — повідомило видання.
Водночас, абоненти "Нафтогазу" мають змогу передавати дані газового лічильника за допомогою чат-бота gas.ua. Приймають у компанії інформацію і телефоном чи шляхом надання SMS-повідомлення.
Ігнорування вчасної передачі показників завжди призводить до переплат за природний газ. Передавати показники необхідно навіть тоді, коли людина не проживає за конкретною адресою, або не користується газом. Саме ця інформація є "підставою для нарахування оплати за газ". Якщо цього не зробити — оператор рахуватиме спожитий природний газ за плановими обсягами, а відтак — з'явиться заборгованість.
"Якщо ігноруватимете передачу показників, отримаєте в платіжках усереднені дані. Які можуть виявитися вищими за реально спожитий обсяг. Все порахують на підставі т.зв. планового щомісячного обсягу споживання — середнього споживання за попередні 3 роки", — додали фахівці.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні наступного року планують підвищити тарифів на опалення, газ та електроенергію. Зростання відбудеться не до ринкового рівня, а лише до рівня, що покриває витрати на їх надання.
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