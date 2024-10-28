Рахунки за газ — українцям загрожує нараховання завищених обсягів ресурсу

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Українським споживачам газопостачальні компанії іноді можуть нараховувати до оплати суми із завищеними обсягами використаного природного газу. Експерти пояснили, в яких випадках таке можливо і як уникнути переплати.

Про це повідомляє профільне видання "ГазПравда".

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Як зазначають фахівці, для того, щоб не отримувати комунальні квитанції із завищеними обсягами споживання газу, потрібно ретельно слідкувати за датою надання даних з лічильника газовикам. Робити це необхідно у період з 1 по 5 число щомісяця.

При цьому передавати показники з приладу обліку можна в особистому кабінеті оператора "Газорозподільні мережі України", якщо є постачальником у регіоні.

"Локальні оператори також є. Наприклад, вони працюють у Києві, Одеській чи Полтавській областях. У такому разі передавати показники лічильника потрібно за допомогою сервісу місцевого оператора", — повідомило видання.

Водночас, абоненти "Нафтогазу" мають змогу передавати дані газового лічильника за допомогою чат-бота gas.ua. Приймають у компанії інформацію і телефоном чи шляхом надання SMS-повідомлення.

Ігнорування вчасної передачі показників завжди призводить до переплат за природний газ. Передавати показники необхідно навіть тоді, коли людина не проживає за конкретною адресою, або не користується газом. Саме ця інформація є "підставою для нарахування оплати за газ". Якщо цього не зробити — оператор рахуватиме спожитий природний газ за плановими обсягами, а відтак — з'явиться заборгованість.

"Якщо ігноруватимете передачу показників, отримаєте в платіжках усереднені дані. Які можуть виявитися вищими за реально спожитий обсяг. Все порахують на підставі т.зв. планового щомісячного обсягу споживання — середнього споживання за попередні 3 роки", — додали фахівці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні наступного року планують підвищити тарифів на опалення, газ та електроенергію. Зростання відбудеться не до ринкового рівня, а лише до рівня, що покриває витрати на їх надання.

Також ми писали, що в Україні скоротилася кількість компаній, які постачають газ для населення. Відомі цінові пропозиції газопостачальників для побутових споживачів з 1 листопада 2024 року.