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Ціни на світло до 7 грн за кіловат — які ще тарифи піднімуть

27 жовтня 2024 11:55
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Підвищення цін на комуналку — як можуть підняти ціни
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні наступного року планується підвищення тарифів на опалення, газ та електроенергію. Зростання відбудеться не до ринкового рівня, а лише до рівня, що покриває витрати на їх надання.

Про це розповів голова ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко.

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Детальніше про підвищення тарифів

"Тариф на тепло і на газ може підійматись до 9 з половиною гривень, потім 11, 16, 20 і 25 може бути. Підняття тарифів на комуналку нас очікує у 2025 році — це тепло, гаряча вода і розподіл газу. Я думаю, що вартість електроенергії також зросте в наступному році з 1 червня десь до 6 з половиною — семи гривень і це не межа, я думаю, вона і далі буде зростати", — сказав він.

За словами голови громадської організації, підвищення тарифів відбудеться після закінчення опалювального сезону, влітку. Попенко зазначив, що підвищення цін не буде відбуватись одночасно, і тарифи піднімуться лише до рівня, що покриває витрати.

Він також зазначив, що ринкова ціна формується на основі біржових котирувань, тоді як підвищення до рівня, що покриває витрати, може бути значно вищим за ринкові ціни. Це пов'язано з тим, що комунальні та приватні компанії можуть включати до витрат різні пункти, такі як ремонт усіх мереж, що суттєво збільшує загальну суму витрат.

"Це в рази дорожче, ніж собівартість послуги теплокомуненерго, тому що включати капітальні витрати на ремонт мереж і обладнання у вартість тарифу — це абсолютно неправильно", — сказав експерт.

Що ще треба знати

Нагадаємо, цього року вартість електроенергії вже зросла майже вдвічі. З 1 червня тариф підвищився з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину, але для побутових споживачів він залишиться незмінним у листопаді.

Ми також розповідали, що в Україні скоротилася кількість компаній, які постачають природний газ для населення. Відомі цінові пропозиції газопостачальників, зокрема ГК "Нафтогаз", для побутових споживачів з 1 листопада 2024 року.

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Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

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