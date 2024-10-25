Тарифи на газ — яка буде вартість кубометра з 1 листопада

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Україні скоротилася кількість компаній, які постачають природний газ для населення. Відомі цінові пропозиції газопостачальників, зокрема ГК "Нафтогаз", для побутових споживачів з 1 листопада 2024 року.

Про тарифи інформує профільний портал "ГазПравда".

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Вартість кубометра газу з 1 листопада

Згідно з урядовим рішенням, в рамках продовженої дії спецобов'язків щодо постачання природного газу, до кінця опалювального сезону, тобто 30 квітня 2025 року, вартість блакитного палива для споживачів не зміниться.

Рішення поширюється на побутових споживачів, тобто простих громадян, виробників тепла, електроенергії та операторів газорозподільних систем.

З огляду на категорії споживачів, ціна газу від ГК "Нафтогаз" буде коливатися від 7,42 до 16,5 грн за кубометр. Для населення вартість блакитного палива збережеться на фіксованому на період воєнного стану рівні — 7,96 грн за кубометр.

Джерело: Газправда

Зміна тарифу на доставку газу

Вартість доставки газу у листопаді не зміниться, однак тариф переглянуть у 2025 році для всіх. У квитанції враховують обсяг споживання за газовий рік, що закінчився у вересні 2024 року, тому важливо передавати показники газового лічильника.

"Від спожитого обсягу з 1 жовтня 2023-го по 30 вересня 2024 року залежатиме, скільки ви платитимете за доставку блакитного палива в 2025 році", — попередили експерти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, підвищення тарифів на комунальні послуги варто очікувати у 2025 році. Це прописано в меморандумі між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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