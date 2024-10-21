Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Українці отримають третю платіжку за газ — що треба знати arrow

Українці отримають третю платіжку за газ — що треба знати

21 жовтня 2024 09:13
Ксенія Симонова - Редактор
Комунальні послуги — хто має сплатити платіжку за газ та які суми
Платіжка в руках. Фото: РБК-Україна
Ксенія Симонова - Редактор

Восени 2024 року українцям почали надсилати "третю платіжку" за природний газ. Вона стосується оплати нової комунальної послуги — з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем.

Про це йдеться у матеріалі Gazpravda.

Читайте також:

Хто має платити за газ за третьою платіжкою

Згідно з новими правилами, цьогоріч жителі багатоквартирних будинків повинні були обрати сертифіковану компанію, яка мала б провести перевірку газових труб у будівлі. У разі відсутності рішення щодо компанії, технічний огляд здійснять фахівці філії "Газмереж".

Відповідний технічний огляд має здійснюватися:

  • якщо газові мережі в будинку експлуатуються понад 25 років — раз на три роки;
  • якщо менше 25 років — сума сплачується на п'ять років.

Суми у новій платіжці будуть залежати від таких факторів:

  • кількості квартир у будинку;
  • стану мереж та газового обладнання;
  • регіону, де розташоване житло.

Зокрема, за перевірку газових труб у місті Рівне жителям багатоповерхівки треба сплатити по близько 100 гривень, у Харкові — до 430 гривень.

Громадянам надішлють квитанцію, а вони протягом півріччя можуть сплатити цю суму. Плату можна розбити на частини.

Що входить у виконання робіт газовиків

Відповідальність за стан внутрішніх мереж будинків покладений на їхніх власників. Якщо частина споживачів підписала договори зі спеціалізованими організаціями, то решта цього не робила. Перевірку зроблять фахівці філії "Газмережі".

Під час техобслуговування будуть перевіряти:

  • на герметичність з’єднання газопроводів та газового обладнання;
  • щільність газопроводів;
  • пофарбування і кріплення газопроводу;
  • наявність футлярів в місцях прокладання через зовнішні й внутрішні конструкції будинку.

Графік здійснення техогляду та вартість робіт за послугу оприлюднений на порталі філії "Газмережі".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні під час нового опалювального сезону 2024−2025 вартість централізованого опалення для більшості побутових споживачів залишиться незмінною. Тариф становитиме 1,65 тис. грн/Гкал.

Також ми писали, що в Україні громадянам перерахують вартість доставки природного газу з нового року. Від спожитого обсягу з 1 жовтня 2023-го по 30 вересня 2024 року буде залежати, скільки необхідно заплатити за доставку "блакитного палива".

комунальні послуги газ ЖКГ газопостачання газопровід

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:19 Нічна атака на Одещину — рятувальники показали наслідки, фото

10:14 Стало відомо, коли відбудеться радіодиктант та хто автор тексту

10:13 Стиль та приголомшливі фото з ШІ у новому смартфоні TIGER від OSCAL!

10:04 ЗСУ просуваються у Курській області — у ISW показали карту

09:57 Обмін валюти — які купюри із пошкодженнями відмовляються приймати

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

09:49 В Росії ліквідували пілота, який причетний до обстрілів українських міст, — ГУР

09:49 Запобігли катастрофі — в Одесі на вулиці залишили 15 кг ртуті

Text

09:40 Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

09:32 Одесити до вечора будуть без світла — адреси

09:13 Українці отримають третю платіжку за газ — що треба знати

10:19 Нічна атака на Одещину — рятувальники показали наслідки, фото

10:14 Стало відомо, коли відбудеться радіодиктант та хто автор тексту

10:13 Стиль та приголомшливі фото з ШІ у новому смартфоні TIGER від OSCAL!

10:04 ЗСУ просуваються у Курській області — у ISW показали карту

09:57 Обмін валюти — які купюри із пошкодженнями відмовляються приймати

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

09:49 В Росії ліквідували пілота, який причетний до обстрілів українських міст, — ГУР

09:49 Запобігли катастрофі — в Одесі на вулиці залишили 15 кг ртуті

09:32 Одесити до вечора будуть без світла — адреси

09:13 Українці отримають третю платіжку за газ — що треба знати

09:13 До Києва прибув очільник Пентагону Ллойд Остін

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

09:40 Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

Text

08:00 Зеленський збирає РНБО через МСЕК і прибуття солдатів з КНДР — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2024
Text

21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

19 жовтня 2024
Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень