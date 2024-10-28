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Украинцам начисляют лишние кубы за газ — как не переплачивать

28 октября 2024 10:24
Ксения Симонова - Редактор
Счета за газ — украинцам грозит начисление завышенных объемов ресурса
Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинским потребителям газоснабжающие компании иногда могут начислять к оплате суммы с завышенными объемами использованного природного газа. Эксперты объяснили, в каких случаях такое возможно и как избежать переплаты.

Об этом сообщает профильное издание "ГазПравда".

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Как отмечают специалисты, для того чтобы не получать коммунальные квитанции с завышенными объемами потребления газа, нужно тщательно следить за датой предоставления данных со счетчика газовикам. Делать это нужно в период с 1 по 5 число ежемесячно.

При этом передавать показатели с прибора учета можно в личном кабинете оператора Газораспределительные сети Украины, если является поставщиком в регионе.

"Локальные операторы тоже есть. Например, они работают в Киеве, Одесской или Полтавской областях. В таком случае передавать показатели счетчика нужно с помощью сервиса местного оператора", — сообщило издание.

В то же время, абоненты "Нафтогаза" могут передавать данные газового счетчика с помощью чат-бота gas.ua. Принимают в компании информацию по телефону или путем предоставления SMS-сообщения.

Игнорирование своевременной передачи показателей всегда приводит к переплатам за природный газ. Передавать показатели необходимо даже тогда, когда человек не проживает по конкретному адресу или не пользуется газом. Именно эта информация является "основанием для начисления оплаты за газ". Если этого не сделать — оператор будет считать потребленный природный газ по плановым объемам, а значит, появится задолженность.

"Если будете игнорировать передачу показателей, получите в платежках усредненные данные. Которые могут оказаться выше реально потребленного объема. Все посчитают на основании так называемого планового ежемесячного объема потребления — среднего потребления за предыдущие 3 года", — добавили специалисты.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в следующем году планируют повысить тарифы на отопление, газ и электроэнергию. Рост произойдет не до рыночного уровня, а только до уровня, покрывающего расходы на их предоставление.

Также мы писали, что в Украине сократилось количество компаний, поставляющих газ для населения. Известны ценовые предложения газопоставщиков для потребителей с 1 ноября 2024 года.

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