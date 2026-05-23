Виплата 10 пенсій у 2026 році: кому нараховують і на яких підставах

Після призначення пенсійних виплат деяким українцям можуть надати одноразову грошову допомогу. Та щоб отримати гроші, потрібно відповідати певним вимогам. Тож на виплату можуть претендувати не усі пенсіонери.

Кому виплачують додаткові гроші при призначенні пенсії

За Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", одноразову грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій, призначають українцям, які працювали:

у закладах освіти;

у закладах охорони здоров’я та соціального захисту.

При цьому, як наголошують у ПФУ, для отримання додаткової фінпідтримки люди мають відповідати певним умовам. Наприклад:

у день досягнення пенсійного віку перебувати у трудових відносинах у державному або комунальному закладі;

перебувати на посаді, яка є у Переліку посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років;

набути необхідний страховий стаж роботи на цих посадах: для чоловіків — 35 років; для жінок — 30 років;

до моменту звернення не отримувати будь-яку пенсію.

Якщо усі ці умови підтверджені, тоді грошову допомогу призначать відповідно до пункту 7-1 Прикінцевих положень закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Що ще варто знати

Нагадаємо, середній рівень зарплат для розрахунку пенсійних виплат, зріс до 23 218 гривень. Саме від цього показника залежить, яку саме пенсію отримуватиме людина, коли піде на заслужений відпочинок. Зауважимо, що на початку року йшлося про показник у 21 876 гривні. Тобто за останні 3 місяці зарплата зросла на 1 342 грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, декому з українців належить надбавка до пенсії у 40%. Це додаткова допомога для старших українців, яким потрібен регулярний сторонній догляд. Щоб отримати надбавку, лікар має видати спеціальну довідку.

Ще Новини.LIVE розповідали, що українці можуть впливати на рівень своєї пенсії за віком. Причина — цей вид виплат залежить від стажу та доходу. Тож для того, щоб отримувати більшу пенсію, потрібно вже зараз подбати про свій заробіток.