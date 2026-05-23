Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українцям доступна фіндопомога під час виходу на пенсію: як отримати

Українцям доступна фіндопомога під час виходу на пенсію: як отримати

Ua ru
Дата публікації: 23 травня 2026 19:41
Виплата 10 пенсій у 2026 році: кому нараховують і на яких підставах
Гроші, жінки пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Після призначення пенсійних виплат деяким українцям можуть надати одноразову грошову допомогу. Та щоб отримати гроші, потрібно відповідати певним вимогам. Тож на виплату можуть претендувати не усі пенсіонери. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ). 

Кому виплачують додаткові гроші при призначенні пенсії

За Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", одноразову грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій, призначають українцям, які працювали:

  • у закладах освіти; 
  • у закладах охорони здоров’я та соціального захисту.

При цьому, як наголошують у ПФУ, для отримання додаткової фінпідтримки люди мають відповідати певним умовам. Наприклад: 

  • у день досягнення пенсійного віку перебувати у трудових відносинах у державному або комунальному закладі;
  • перебувати на посаді,  яка є у Переліку посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років;
  • набути необхідний страховий стаж роботи на цих посадах: для чоловіків — 35 років; для жінок — 30 років;
  • до моменту звернення не отримувати будь-яку пенсію.

Якщо усі ці умови підтверджені, тоді грошову допомогу призначать відповідно до пункту 7-1 Прикінцевих положень закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Читайте також:

Що ще варто знати

Нагадаємо, середній рівень зарплат для розрахунку пенсійних виплат, зріс до 23 218 гривень. Саме від цього показника залежить, яку саме пенсію отримуватиме людина, коли піде на заслужений відпочинок. Зауважимо, що на початку року йшлося про показник у 21 876 гривні. Тобто за останні 3 місяці зарплата зросла на 1 342 грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, декому з українців належить надбавка до пенсії у 40%. Це додаткова допомога для старших українців, яким потрібен регулярний сторонній догляд. Щоб отримати надбавку, лікар має видати спеціальну довідку. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що українці можуть впливати на рівень своєї пенсії за віком. Причина — цей вид виплат залежить від стажу та доходу. Тож для того, щоб отримувати більшу пенсію, потрібно вже зараз подбати про свій заробіток. 

фінансова допомога пенсіонери Пенсійний Фонд
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації