Пенсія у 17 000 грн: скільки треба офіційно заробляти для такої виплати

В Україні сума майбутньої пенсії за віком прив'язана до кількості страхового стажу та рівня офіційного доходу протягом кар'єри, а тому на кінцевий розмір виплати можна вплинути, заздалегідь подбавши про високі заробітки. Зокрема, відомо, скільки необхідно отримувати, щоб мати право на пенсійну виплату у 17 000 грн.

Які передбачені вимоги для оформлення пенсії у 2026 році

Фахівці Пенсійного фонду визначають право та розмір майбутньої пенсійної виплати за віком для українських громадян на основі правил щодо страхового стажу та спеціальної формули. Завдяки цьому сума, залежно від набутого стажу та офіційної зарплати, у кожного конкретного працівника буде індивідуальною.

За нормами пенсійного законодавства, розмір пенсії розраховують за такою формулою:

Пенсія = ЗП × КЗ × КС, де ЗП — середня зарплата за попередні три роки перед виходом на пенсію, КЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплатні, КС — коефіцієнт стажу (відпрацьовані роки, помножені на оцінку одного року стажу та поділені на 12 місяців).

Щороку вимоги до кількості страхового стажу для права на пенсію за віком посилюються. У 2026 році треба мати ще один додатковий рік. Мінімальні вимоги наступні:

Вихід у 60 років — потрібно 33 роки стажу; Вихід у 63 роки — щонайменше 23 роки стажу; Вихід у 65 років — мінімум 15 років стажу.

Якою має бути зарплата для пенсії у 17 000 грн

Для орієнтовного розрахунку суми пенсії за віком у сервісі "Пенсійний калькулятор" громадянам необхідно знати основні показники:

вік виходу на пенсію;

страховий стаж;

рівень заробітної плати.

Така послуга дозволить зорієнтуватися, скільки необхідно офіційно отримувати, щоб мати ту іншу суму на "заслуженому відпочинку".

Як свідчать підрахунки, для пенсії у 17 000 грн потрібно мати високу заробітну плату, що значно перевищує середню в країні. Зокрема, жінці, яка оформлює пенсію за загальними правилами, віком 60 років, маючи мінімально 33 роки стажу, потрібно отримувати офіційний дохід на рівні 47 000 грн.

Варто розуміти, що йдеться про орієнтовну суму у разі виходу на пенсію за віком, адже у підсумку вона може змінитися через індивідуальне право на різноманітні доплати.

Законодавством передбачені доплати "за вік", щомісячні надбавки до пенсій за особливі заслуги від 23% до 35% від прожиткового мінімуму, доплати за статуси "ветеран війни" чи "почесний донор".

Також ті, хто має понаднормовий стаж, отримують доплати. За правилами, їх нададють для чоловіків — понад 35 років та для жінок — більш ніж 30 років стажу. Доплата становить 1% від пенсії за кожен рік понад норму, проте не вище 1% від суми прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто 25,95 грн. З огляду на це, за десять років понаднормового стажу можна розраховувати на щомісячну доплату у 259 грн.

