Середня зарплата в Україні зросла: ПФУ показав, як змінилась сума у 2026 році

Жінки похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році Пенсійний фонд України (ПФУ) продовжує використовувати для розрахунку пенсій середню заробітну плату, від чого залежить, які суми зможуть отримати українці під час виходу на "заслужений відпочинок". Відомство оприлюднило, як змінився відповідний показник з початку року.

Про це свідчить інформація на сайті ПФУ, передає видання Новини.LIVE.

Як змінились показники середнього доходу навесні

Згідно з даними Пенсійного фонду, йдеться про показник щодо середнього розміру заробітної плати, з якої сплачені страхові внески та яку використовують для розрахунку пенсійного забезпечення, за березень.

Він сягнув 23 218 гривень, тоді як на початку року сума перебувала на рівні 21 876 гривні.

Таким чином, за останні три місяці зарплата зросла на 1 342 грн.

Читайте також:

Динаміка зростання зарплати. Джерело: ПФУ

Для порівняння — у січні минулого року показник перебував на рівні 18 660 грн.

Як пояснює ПФУ, необхідність врахування відповідного показника для обчислення пенсії передбачене законом №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Такі дані стануть базою для тих громадян, які оформлюватимуть пенсію у найближчі роки.

Яку роль грає середня зарплата у визначенні розміру пенсії

Пенсійний фонд під час встановлення розміру пенсій громадян послуговується спеціальною формулою: Пенсія = Сз × Ікз × Кс.

Сз — середня зарплатня в Україні, яку враховують для розрахунку (за останні три роки перед оформленням пенсії); Ікз — індивідуальний коефіцієнт зарплати (співвідношення власної середньої зарплатні до середньої заробітної плати по країні); Кс — коефіцієнт стажу (показник визначають шляхом множення кількості років стажу на 1%).

Зокрема, Індивідуальний коефіцієнт зарплати є основним у пенсійному розрахунку, від якого залежатиме рівень пенсійної виплати. Його вираховують наступним чином: зарплату за кожен місяць ділять на середню зарплату по країні цього місяця.

На думку експертів, несправедливість чинної пенсійної системи полягає у тому, що з роками середня зарплата зростає. Тому ті, хто виходять на пенсію пізніше, матимуть право на більші виплати.

Уряд намагається компенсувати відповідну прогалину щорічною індексацією, яка не торкається тих, хто вийшов на "заслужений відпочинок" за останні три роки, оскільки їхні виплати вважаються актуальними до реальної економічної ситуації.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні індекс інфляції дозволяє підвищити оплату праці українців у червні 2026 року. Йдеться про механізм індексації заробітної плати. Зокрема, у декого сума після осучаснення виплат зросте на 139 грн, але є нюанси.

Ще Новини.LIVE писали, які зможуть отримати посадові оклади держслужбовці наступного місяця. Вони так само будуть обмежені мінімальним та максимальним розміром. Зокрема, рівень мінімального окладу становитиме 2,5 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Показник цьогоріч зріс до 3 328 грн.