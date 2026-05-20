Пенсії в Україні: кому надане право на доплату у 40% у 2026 році

В Україні самотнім пенсіонерам віком від 80 років, яким потрібен регулярний сторонній догляд, можна оформити надбавку до пенсії, що дорівнюватиме 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Для цього необхідно отримати спеціальну довідку після проходження лікарсько-консультативної комісії та подати заяву до Пенсійного фонду (ПФУ).

Про це розповідає портал Новини.LIVE із посиланням на матеріали ПФУ.

Кому надане право на доплату у 40% до пенсії

За даними Пенсійного фонду, на відміну від низки надбавок, відповідна допомога для людей похилого віку, які потребують стороннього догляду, не призначається автоматично. Для того, щоб її отримати у 2026 році, потрібно дотриматися кілька чітких вимог.

Згідно з пунктом 6 статті 7 закону №1727, доплату надають самотнім громадянам старше 80 років. "Самотніми" можуть вважатися пенсіонери, які не мають працездатних родичів, які зобов’язані виконувати вимогу їхнього грошового утримання (незалежно від своєї адреси проживання).

Розмір доплати у законодавстві закріплений на рівні 40% від суми, яку становить прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Показник підвищився у 2026 році і зараз становить 2 595 грн, на відміну від 2 361 грн 2025 року.

Таким чином, пенсіонери після 80 років зможуть отримати надбавку у розмірі 1038 грн, тобто 40% від 2595 грн.

Щомісячну надбавку призначають для самотніх пенсіонерів за таких умов:

Вік перевищує 80 років; Призначено пенсію за віком; Самотнє проживання; Відсутні працездатні родичі; Є довідка лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) щодо необхідності постійного догляду.

Процедура оформлення надбавки до пенсії

У разі виконання відповідних вимог Пенсійний фонд матиме право призначити надбавку. Процедура оформлення складатиметься з кількох етапів.

необхідно звернутися до лікаря та пройти лікарсько-консультативну комісію:

Спочатку варто звернутися за консультацією до сімейного лікаря або профільного медика, який направить на проходження лікарсько-консультативної комісії. Висновок ЛКК має офіційно підтвердити, що пацієнту необхідний сторонній постійний догляд.

Подати заяву та документи до Пенсійного фонду.

Після отримання медичної довідки громадянин має звернутися у найближчий сервісний центр Пенсійного фонду. Йому необхідно подати заяву на призначення доплати до пенсії.

підготувати пакет необхідних документів:

Для оформлення надбавки потрібно подати паспорт громадянина, ідентифікаційний код, медичну довідку від ЛКК, декларацію про доходи. За необхідності — документи з підтвердженням складу сім’ї або факту самостійного проживання.

