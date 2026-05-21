Пенсії в Україні: кому з пенсіонерів нарахують вище 26 000 грн у червні

Громадяни похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні у червні 2026 року дехто з громадян зможе отримати пенсію, вищу за затверджений максимальний рівень. Попри обмеження у вигляді коефіцієнтів пониження, запроваджених на період дії воєнного стану, кілька категорій громадян зможуть претендувати на суму у понад 26 000 грн.

Про те, хто з пенсіонерів матиме право на найбільші виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто отримає максимальну пенсію в Україні у червні

Згідно з чинним українським законодавством, низка категорій колишніх працівників наділена правом отримувати так звані "спеціальні пенсії". Такі виплати можуть призначатися громадянам за особливі умови роботи у період своєї трудової діяльності, з-поміж яких: умови, небезпечні для здоров’я, несення служби у силових органах, праця у держустановах. Нарахування пенсійних виплат для таких осіб надається за іншим порядком порівняно зі звичайними пенсіями за віком.



Зокрема, право отримувати пенсії за спеціальними законами передбачене для:

Суддів — питання виплат для таких осіб регулює закон "Про судоустрій і статус суддів"; Прокурорів — пенсії виплачуються за законом "Про прокуратуру"; Ліквідаторів аварії на ЧАЕС — питання пенсії регулює закон "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС"; Силовиків (військовослужбовці, працівники Нацполіції, Служби безпеки, Держбюро розслідувань та інші) — пенсія надається за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"; Держслужбовців до здійснення реформи та інших.

У законодавстві закріплений розмір максимальної пенсії в Україні. Він становить 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. У 2026 році відповідний показник зріс до 2 595 грн, а тому максимально можуть нараховувати 25 950 грн.

Однак у вищеперелічених категорій осіб вона може бути значно вищою, навіть попри запроваджені обмеження на час війни.

Читайте також:

Які суми спецпенсій обмежать у червні

У законі про "Держбюджет-2026" прописана вимога обмеження найвищих щомісячних виплат. Такий захід буде актуальний тільки на період воєнного стану. Обійти ліміти мають право тільки ті, хто захищає країну від агресії Росії чи був учасником захисту, починаючи з 2014-го.

Обмеження не торкнуться базової складової пенсії до 10 прожиткових мінімумів, а діятимуть тільки на надлишок суми у понад 25 950 грн. У червні застосують наступні знижувальні коефіцієнти:

0,5 або 50% — до суми, що перевищує 10 прожиткових мінімумів, проте не більше 11;

0,4 або 40% — до частини, що вище 11 прожиткових мінімумів, однак не більше 13;

0,3 або 30% — до суми, що перевищує 13 прожиткових мінімумів, проте не більше 17;

0,2 або 20% — до частини, що вище 17 прожиткових мінімумів, однак не більше 21;

0,1 або 10% — до суми у понад 21 прожитковий мінімум.

З огляду на це, навіть якщо громадянин матиме право на високу пенсію, її розмір буде урізаний за рахунок знижувальних коефіцієнтів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деякі самотні люди похилого віку, які потребують регулярного стороннього догляду, можуть отримати доплату до пенсії, що становить 40% від мінімальної пенсії. Зокрема, для цього достатньо отримати довідку від лікаря та подати заяву до ПФУ.

Також Новини.LIVE писали, кому можуть підвищити розмір пенсії у червні цього року. На перерахунок можуть розраховувати працюючі пенсіонери, які набули 24 місяці додаткового стажу. Їм виплатять доплату одразу за два попередні місяці. Окрім того, у червні деяким пенсіонерам також нарахують надбавки за вік.