Выплата 10 пенсий в 2026 году: кому начисляют и на каких основаниях

После назначения пенсионных выплат некоторым украинцам могут предоставить единовременную денежную помощь. Но чтобы получить деньги, нужно соответствовать определенным требованиям. Поэтому на выплату могут претендовать не все пенсионеры.

Кому выплачивают дополнительные деньги при назначении пенсии

По Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", единовременную денежную помощь в размере 10 месячных пенсий, назначают украинцам, которые работали:

в учебных заведениях;

в учреждениях здравоохранения и социальной защиты.

При этом, как отмечают в ПФУ, для получения дополнительной финподдержки люди должны соответствовать определенным условиям. Например:

в день достижения пенсионного возраста находиться в трудовых отношениях в государственном или коммунальном учреждении;

находиться на должности, которая есть в Перечне должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет;

приобрести необходимый страховой стаж работы на этих должностях: для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет;

до момента обращения не получать какую-либо пенсию.

Если все эти условия подтверждены, тогда денежную помощь назначат в соответствии с пунктом 7-1 Заключительных положений закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Что еще стоит знать

Напомним, средний уровень зарплат для расчета пенсионных выплат, вырос до 23 218 гривен. Именно от этого показателя зависит, какую именно пенсию будет получать человек, когда уйдет на заслуженный отдых. Заметим, что в начале года речь шла о показателе в 21 876 гривны. То есть за последние 3 месяца зарплата выросла на 1 342 грн.

Как сообщали Новини.LIVE, некоторым из украинцев положена надбавка к пенсии в 40%. Это дополнительная помощь для старших людей, которым нужен регулярный посторонний уход. Чтобы получить надбавку, врач должен выдать специальную справку.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут влиять на уровень своей пенсии по возрасту. Причина — этот вид выплат зависит от стажа и дохода. Поэтому для того, чтобы получать большую пенсию, нужно уже сейчас позаботиться о своем заработке.