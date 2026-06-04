Курс валют в Ощадбанку: яку акцію запропонує банк своїм клієнтам

Українці зможуть вигідно купити долари і євро: що для цього треба
Клієнти державного Ощадбанку економитимуть під час купівлі іноземної валюти. Акція діятиме один день — 5 червня 2026 року. Скористатися пропозицією зможуть ті, хто виконає декілька умов.
Повідомлення про це з'явилося у мобільному додатку Ощадбанку, передає Новини.LIVE.
Акційний курс на купівлю валюти в Ощадбанку
Вигідним курсом скористаються клієнти, які:
- відкриють валютну картку;
- купуватимуть валюту у мобільному застосунку "Ощад24".
"Лише один день 05.06 з 00:00 до 24:00 у "Мобільному Ощаді" діятиме спеціальна пропозиція на купівлю валюти", — йдеться у повідомленні.
Також в Ощадбанку 5 червня діятимуть ще низка вигідних умов для валютних фіноперацій. Наприклад:
- купівля валюти за рахунок власних або кредитних коштів із кредиткою від Ощаду з пільговим періодом до 62 днів;
- видача валюти без комісії у будь-якому відділенні банку;
- ліміт на купівлю доларів чи євро — до 50 000 гривень на місяць.
Як купити валюту у "Мобільному Ощаді"
Як зазначалося вище, для цього потрібно відкрити валютну картку. Зробити це можна так:
- відкрити розділ "Мої можливості";
- клікнути на "Замовити картку";
- перейти у "Мою картку — Цифрову";
- обрати "Валюта рахунку".
Коли валютна картка стане доступною, треба буде:
- увійти у пункт "Платежі";
- обрати розділ "Обмін валют";
- вказати карту для обміну та суму операції;
- вказати картку, на яку надійдуть гроші.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Ощадбанку діють обмеження на грошові перекази. Однак ліміт можна змінити, якщо відкрити застосунок "Мобільний Ощад", обрати необхідну картку й оновити налаштування. Також відмовитися від обмежень можна через чат-бот Ощадбанку. Для цього потрібно натиснути кнопку "Розпочати" та вказати номер телефону, який прив’язаний до банківських сервісів.
Раніше Новини.LIVE писали, що для українців з картками Ощадбанку запрацювали нові правила. Зміни стосуються терміну обслуговування рахунків. Клієнти мають прийти у відділення в якому відкривали картку, та надати додаткові документи
Ще Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк надаватиме пільгові кредити військовослужбовцям. Йдеться про тих, які вже залишили службу та вирішили зайнятися бізнесом. В банку зазначають, що програма буде постійною