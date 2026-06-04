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Головна Фінанси Українці зможуть вигідно купити долари і євро: що для цього треба

Українці зможуть вигідно купити долари і євро: що для цього треба

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Дата публікації: 4 червня 2026 06:01
Курс валют в Ощадбанку: яку акцію запропонує банк своїм клієнтам
Чоловік і відділення Ощадбанку, стенд з курсом валют, банкноти долара і євро. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти державного Ощадбанку економитимуть під час купівлі іноземної валюти. Акція діятиме один день — 5 червня 2026 року. Скористатися пропозицією зможуть ті, хто виконає декілька умов. 

Повідомлення про це з'явилося у мобільному додатку Ощадбанку, передає Новини.LIVE.

Акційний курс на купівлю валюти в Ощадбанку 

Вигідним курсом скористаються клієнти, які:

  • відкриють валютну картку;
  • купуватимуть валюту у мобільному застосунку "Ощад24".
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В Ощадбанку 5 червня діятиме акційний курс на купівлю валюти. Скриншот: застосунок Мобільний Ощад

"Лише один день 05.06 з 00:00 до 24:00 у "Мобільному Ощаді" діятиме спеціальна пропозиція на купівлю валюти", — йдеться у повідомленні. 

Також в Ощадбанку 5 червня діятимуть ще низка вигідних умов для валютних фіноперацій. Наприклад:

Читайте також:
  • купівля валюти за рахунок власних або кредитних коштів із кредиткою від Ощаду з пільговим періодом до 62 днів;
  • видача валюти без комісії у будь-якому відділенні банку; 
  • ліміт на купівлю доларів чи євро  — до 50 000 гривень на місяць.

Як купити валюту у "Мобільному Ощаді"

Як зазначалося вище, для цього потрібно відкрити валютну картку. Зробити це можна так: 

  • відкрити розділ "Мої можливості";
  • клікнути на "Замовити картку";
  • перейти у "Мою картку — Цифрову";
  • обрати "Валюта рахунку".

Коли валютна картка стане доступною, треба буде:

  • увійти у пункт "Платежі";
  • обрати розділ "Обмін валют";
  • вказати карту для обміну та суму операції;
  • вказати картку, на яку надійдуть гроші.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Ощадбанку діють обмеження на грошові перекази. Однак ліміт можна змінити, якщо відкрити застосунок "Мобільний Ощад", обрати необхідну картку й оновити налаштування. Також відмовитися від обмежень можна через чат-бот Ощадбанку. Для цього потрібно натиснути кнопку "Розпочати" та вказати номер телефону, який прив’язаний до банківських сервісів.

Раніше Новини.LIVE писали, що для українців з картками Ощадбанку запрацювали нові правила. Зміни стосуються терміну обслуговування рахунків. Клієнти мають прийти у відділення в якому відкривали картку, та надати додаткові документи

Ще Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк надаватиме пільгові кредити військовослужбовцям. Йдеться про тих, які вже залишили службу та вирішили зайнятися бізнесом. В банку зазначають, що програма буде постійною

курс валют Ощадбанк банки
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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