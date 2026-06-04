Курс валют в Ощадбанке: какую акцию предложит банк своим клиентам

Мужчина и отделение Ощадбанка, стенд с курсом валют, банкноты доллара и евро. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного Ощадбанка будут экономить при покупке иностранной валюты. Акция будет действовать один день — 5 июня 2026 года. Воспользоваться предложением смогут те, кто выполнит несколько условий.

Сообщение об этом появилось в мобильном приложении Ощадбанка, передает Новини.LIVE.

Акционный курс на покупку валюты в Ощадбанке

Выгодным курсом воспользуются клиенты, которые:

откроют валютную карту;

будут покупать валюту в мобильном приложении "Ощад24".

В Ощадбанке 5 июня будет действовать акционный курс на покупку валюты. Скриншот: приложение Мобильный Ощад

"Только один день 05.06 с 00:00 до 24:00 в "Мобильном Ощаде" будет действовать специальное предложение на покупку валюты", — говорится в сообщении.

Также в Ощадбанке 5 июня будут действовать еще ряд выгодных условий для валютных финопераций. Например:

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покупка валюты за счет собственных или кредитных средств с кредиткой от Ощада с льготным периодом до 62 дней;

выдача валюты без комиссии в любом отделении банка;

лимит на покупку долларов или евро — до 50 000 гривен в месяц.

Как купить валюту в "Мобильном Ощаде"

Как отмечалось выше, для этого нужно открыть валютную карту. Сделать это можно так:

открыть раздел "Мои возможности";

кликнуть на "Заказать карту";

перейти в "Мою карту — Цифровую";

выбрать "Валюта счета".

Когда валютная карта станет доступной, надо будет:

войти в пункт "Платежи";

выбрать раздел "Обмен валют";

указать карту для обмена и сумму операции;

указать карту, на которую поступят деньги.

Что еще стоит знать

Напомним, в Ощадбанке действуют ограничения на денежные переводы. Однако лимит можно изменить, если открыть приложение "Мобильный Ощад", выбрать необходимую карту и обновить настройки. Также отказаться от ограничений можно через чат-бот Ощадбанка. Для этого нужно нажать кнопку "Начать" и указать номер телефона, который привязан к банковским сервисам.

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