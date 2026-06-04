Курс валют в Ощадбанке: какую акцию предложит банк своим клиентам

Украинцы смогут выгодно купить доллары и евро: что для этого надо
Клиенты государственного Ощадбанка будут экономить при покупке иностранной валюты. Акция будет действовать один день — 5 июня 2026 года. Воспользоваться предложением смогут те, кто выполнит несколько условий.
Сообщение об этом появилось в мобильном приложении Ощадбанка, передает Новини.LIVE.
Акционный курс на покупку валюты в Ощадбанке
Выгодным курсом воспользуются клиенты, которые:
- откроют валютную карту;
- будут покупать валюту в мобильном приложении "Ощад24".
"Только один день 05.06 с 00:00 до 24:00 в "Мобильном Ощаде" будет действовать специальное предложение на покупку валюты", — говорится в сообщении.
Также в Ощадбанке 5 июня будут действовать еще ряд выгодных условий для валютных финопераций. Например:
- покупка валюты за счет собственных или кредитных средств с кредиткой от Ощада с льготным периодом до 62 дней;
- выдача валюты без комиссии в любом отделении банка;
- лимит на покупку долларов или евро — до 50 000 гривен в месяц.
Как купить валюту в "Мобильном Ощаде"
Как отмечалось выше, для этого нужно открыть валютную карту. Сделать это можно так:
- открыть раздел "Мои возможности";
- кликнуть на "Заказать карту";
- перейти в "Мою карту — Цифровую";
- выбрать "Валюта счета".
Когда валютная карта станет доступной, надо будет:
- войти в пункт "Платежи";
- выбрать раздел "Обмен валют";
- указать карту для обмена и сумму операции;
- указать карту, на которую поступят деньги.
Что еще стоит знать
Напомним, в Ощадбанке действуют ограничения на денежные переводы. Однако лимит можно изменить, если открыть приложение "Мобильный Ощад", выбрать необходимую карту и обновить настройки. Также отказаться от ограничений можно через чат-бот Ощадбанка. Для этого нужно нажать кнопку "Начать" и указать номер телефона, который привязан к банковским сервисам.
Ранее Новини.LIVE писали, что для украинцев с картами Ощадбанка заработали новые правила. Изменения касаются срока обслуживания счетов. Клиенты должны прийти в отделение в котором открывали карточку, и предоставить дополнительные документы
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